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Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк

Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк

В Краснодарском крае распространяется информация о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ региона. Об этом сообщает официальный аккаунт... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T16:38

2024-03-10T16:38

2024-03-10T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае распространяется информация о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ региона. Об этом сообщает официальный аккаунт администрации города Армавира.В городской администрации также рассказали, что данный материал был оперативно передан в правоохранительные органы для проведения проверки. Как сообщили в отделе МВД по городу Армавиру, предприняты необходимые меры реагирования, оснований для беспокойства нет, подчеркнули в администрации.Армавирцев призывают не доверять сомнительной информации, размещаемой в социальных сетях, не распространять ее и ориентироваться только на официальные источники.В среду о появлении фейкового аккаунта, который мошенники замаскировали под официальный канал Севгоризбиркома, рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейкУкраинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь

краснодарский край

армавир

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2024

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краснодарский край, новости, армавир, фейк, школа, мессенджеры, мвд по краснодарскому краю