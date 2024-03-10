Рейтинг@Mail.ru
Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240310/pravonarusheniya-na-territorii-shkol-v-sotssetyakh-rasprostranyaetsya-novyy-feyk-1135535295.html
Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк
Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк
В Краснодарском крае распространяется информация о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ региона. Об этом сообщает официальный аккаунт... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T16:38
2024-03-10T16:44
краснодарский край
новости
армавир
фейк
школа
мессенджеры
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае распространяется информация о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ региона. Об этом сообщает официальный аккаунт администрации города Армавира.В городской администрации также рассказали, что данный материал был оперативно передан в правоохранительные органы для проведения проверки. Как сообщили в отделе МВД по городу Армавиру, предприняты необходимые меры реагирования, оснований для беспокойства нет, подчеркнули в администрации.Армавирцев призывают не доверять сомнительной информации, размещаемой в социальных сетях, не распространять ее и ориентироваться только на официальные источники.В среду о появлении фейкового аккаунта, который мошенники замаскировали под официальный канал Севгоризбиркома, рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейкУкраинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь
краснодарский край
армавир
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, армавир, фейк, школа, мессенджеры, мвд по краснодарскому краю
Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк

Новый фейк о правонарушениях на территории школ распространяется в Краснодарском крае

16:38 10.03.2024 (обновлено: 16:44 10.03.2024)
 
© Официальный аккаунт администрации города АрмавираФейк
Фейк
© Официальный аккаунт администрации города Армавира
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае распространяется информация о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ региона. Об этом сообщает официальный аккаунт администрации города Армавира.

"В мессенджерах распространяется информация с одного из телеграм-каналов о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ города Армавира и в других местах", – сказано в сообщении Telegram-канала администрации города.

В городской администрации также рассказали, что данный материал был оперативно передан в правоохранительные органы для проведения проверки. Как сообщили в отделе МВД по городу Армавиру, предприняты необходимые меры реагирования, оснований для беспокойства нет, подчеркнули в администрации.
Армавирцев призывают не доверять сомнительной информации, размещаемой в социальных сетях, не распространять ее и ориентироваться только на официальные источники.
В среду о появлении фейкового аккаунта, который мошенники замаскировали под официальный канал Севгоризбиркома, рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море
"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк
Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь
 
Краснодарский крайНовостиАрмавирФейкШколаМессенджерыМВД по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог
19:31Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
19:15Рожденные под стук колес: история семьи железнодорожников из Феодосии
18:54Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников
18:37Украинский беспилотник сбит под Петербургом
18:22В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта
18:10Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС
17:48В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций
17:29Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди
17:02Очередь продолжает расти: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
16:38Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк
16:00Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника
15:17Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море
15:02Почти 500 машин стоят в очереди на Крымский мост
14:35Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе
14:19Очередь на Крымском мосту быстро растет
14:08Армия России наступает на трех направлениях в зоне СВО
13:54В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО
13:11Очередь перед Крымским мостом выросла за час
12:56Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
Лента новостейМолния