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Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара
Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара
Детей и персонал школы эвакуировали из-за открытого горения на пищеблоке учреждения образования в Новороссийске, об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T11:40
2024-04-08T11:40
пожар
новороссийск
новости
школа
происшествия
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Детей и персонал школы эвакуировали из-за открытого горения на пищеблоке учреждения образования в Новороссийске, об этом сообщает оперштаб Кубани.Открытое горение произошло в отдельном одноэтажном здании общепита на территории школы №32."В пищеблоке загорелась территория, где происходит загрузка-разгрузка продуктов. Помещение и оборудование самого пищеблока не пострадало", - говорится в сообщении.Пожар оперативно ликвидировали. Детей и персонал школы эвакуировали. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.В тушении пожара участвовали 16 сотрудников МЧС, работало четыре спецмашины.В минувшую субботу один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, случившегося после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане. Днем ранее на пожаре в Севастополе была обнаружена женщина без признаков жизни. 2 апреля сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на складе в Симферополе. Возгорание произошло около пяти утра в одном из складских помещений на улице Широкая, огонь распространился на площадь 650 кв. м. Около 7 утра его удалось локализовать.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя сгорели два кафе – начаты проверкиНа турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожарВ Крыму на пожарах погибли 24 человека
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, новороссийск, новости, школа, происшествия, краснодарский край
Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара

Детей и персонал эвакуировали из-за пожара на пищеблоке в школе Новороссийска

11:40 08.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Детей и персонал школы эвакуировали из-за открытого горения на пищеблоке учреждения образования в Новороссийске, об этом сообщает оперштаб Кубани.
Открытое горение произошло в отдельном одноэтажном здании общепита на территории школы №32.
"В пищеблоке загорелась территория, где происходит загрузка-разгрузка продуктов. Помещение и оборудование самого пищеблока не пострадало", - говорится в сообщении.
Пожар оперативно ликвидировали. Детей и персонал школы эвакуировали. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
В тушении пожара участвовали 16 сотрудников МЧС, работало четыре спецмашины.
В минувшую субботу один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, случившегося после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане. Днем ранее на пожаре в Севастополе была обнаружена женщина без признаков жизни. 2 апреля сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на складе в Симферополе. Возгорание произошло около пяти утра в одном из складских помещений на улице Широкая, огонь распространился на площадь 650 кв. м. Около 7 утра его удалось локализовать.
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ПожарНовороссийскНовостиШколаПроисшествияКраснодарский край
 
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