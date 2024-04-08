https://crimea.ria.ru/20240408/detey-evakuirovali-iz-shkoly-v-novorossiyske-iz-za-pozhara-1136363820.html

Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара

Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара

Детей и персонал школы эвакуировали из-за открытого горения на пищеблоке учреждения образования в Новороссийске, об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T11:40

2024-04-08T11:40

2024-04-08T11:40

пожар

новороссийск

новости

школа

происшествия

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Детей и персонал школы эвакуировали из-за открытого горения на пищеблоке учреждения образования в Новороссийске, об этом сообщает оперштаб Кубани.Открытое горение произошло в отдельном одноэтажном здании общепита на территории школы №32."В пищеблоке загорелась территория, где происходит загрузка-разгрузка продуктов. Помещение и оборудование самого пищеблока не пострадало", - говорится в сообщении.Пожар оперативно ликвидировали. Детей и персонал школы эвакуировали. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.В тушении пожара участвовали 16 сотрудников МЧС, работало четыре спецмашины.В минувшую субботу один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, случившегося после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане. Днем ранее на пожаре в Севастополе была обнаружена женщина без признаков жизни. 2 апреля сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на складе в Симферополе. Возгорание произошло около пяти утра в одном из складских помещений на улице Широкая, огонь распространился на площадь 650 кв. м. Около 7 утра его удалось локализовать.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя сгорели два кафе – начаты проверкиНа турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожарВ Крыму на пожарах погибли 24 человека

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, новороссийск, новости, школа, происшествия, краснодарский край