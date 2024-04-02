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Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован
Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован
Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T12:01
2024-04-02T12:01
2024-04-02T12:01
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пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Возгорание произошло около пяти утра во вторник в одном из складских помещений на улице Широкая. Площадь возгорания составила 650 кв. м. Существовала угроза перехода огня на соседние торговые павильоны. Спасатели оперативно приступили к ликвидации ЧП, и около 7 утра пожар был локализован.Крымская прокуратура взяла на контроль установление причин происшествия, ведется доследственная проверка.К ликвидации были привлечены 43 специалиста и 14 единицы техники.Накануне в центре Севастополе на набережной Корнилова произошло возгорание кафе. Пламя перекинулось на соседнее строение. В результате полностью выгорели два павильона. Прокуратуре Севастополя и МЧС поручили провести проверку соблюдений правил противопожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах погибли 24 человекаВ Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее зданиеНа турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожар
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости крыма
Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован
МЧС России ликвидировали пожар на складе с оборудованием для салонов красоты в Симферополе