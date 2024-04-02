https://crimea.ria.ru/20240402/pozhar-na-sklade-v-simferopole-polnostyu-likvidirovan-1136214807.html

Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован

Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован

Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T12:01

2024-04-02T12:01

2024-04-02T12:01

крым

симферополь

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Возгорание произошло около пяти утра во вторник в одном из складских помещений на улице Широкая. Площадь возгорания составила 650 кв. м. Существовала угроза перехода огня на соседние торговые павильоны. Спасатели оперативно приступили к ликвидации ЧП, и около 7 утра пожар был локализован.Крымская прокуратура взяла на контроль установление причин происшествия, ведется доследственная проверка.К ликвидации были привлечены 43 специалиста и 14 единицы техники.Накануне в центре Севастополе на набережной Корнилова произошло возгорание кафе. Пламя перекинулось на соседнее строение. В результате полностью выгорели два павильона. Прокуратуре Севастополя и МЧС поручили провести проверку соблюдений правил противопожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах погибли 24 человекаВ Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее зданиеНа турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожар

крым

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости крыма