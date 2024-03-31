https://crimea.ria.ru/20240331/v-rostove-gorit-krupnyy-sklad--ogon-perekinulsya-na-sosednee-zdanie-1136172522.html
В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание
В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание - РИА Новости Крым, 31.03.2024
В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание
Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T17:20
2024-03-31T17:20
2024-03-31T17:25
ростов-на-дону
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. Об этом сообщает региональное управление МЧС.В ликвидации огня задействованы 73 сотрудника МЧС России и 27 единиц техники, уточнили в МЧС.В субботу также вспыхнул пожар на турбазе в Апшеронском районе Краснодарского края. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную больницу. Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров.В Феодосии в жилом доме загорелся включенный в сеть компьютер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар потушили 13 специалистов и четыре единицы техники, никто не пострадал.Во вторник на пожаре в жилом доме в Туапсе погибли три человека. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли на пожаре в ТуапсеНа пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчинуПожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
ростов-на-дону
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание
Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 800 "квадратов"
17:20 31.03.2024 (обновлено: 17:25 31.03.2024)