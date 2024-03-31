https://crimea.ria.ru/20240331/v-rostove-gorit-krupnyy-sklad--ogon-perekinulsya-na-sosednee-zdanie-1136172522.html

В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание

В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание - РИА Новости Крым, 31.03.2024

В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание

Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T17:20

2024-03-31T17:20

2024-03-31T17:25

ростов-на-дону

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Складское помещение загорелось в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. Об этом сообщает региональное управление МЧС.В ликвидации огня задействованы 73 сотрудника МЧС России и 27 единиц техники, уточнили в МЧС.В субботу также вспыхнул пожар на турбазе в Апшеронском районе Краснодарского края. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную больницу. Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров.В Феодосии в жилом доме загорелся включенный в сеть компьютер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар потушили 13 специалистов и четыре единицы техники, никто не пострадал.Во вторник на пожаре в жилом доме в Туапсе погибли три человека. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли на пожаре в ТуапсеНа пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчинуПожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости