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Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
15 человек, в том числе трое детей, спасены на пожаре в одном из храмов города Тольятти Самарской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T22:43
2024-03-16T22:43
самарская область
происшествия
новости
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
религия
тольятти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 15 человек, в том числе трое детей, спасены на пожаре в одном из храмов города Тольятти Самарской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России.Поданным пресс-службы, возгорание произошло в приходе во имя Преподобного Серафима Саровского.Также из горящего здания спасателям удалось вынести шесть икон, книги и кресты. На месте продолжают работать 30 специалистов и восемь единиц техники. Тушение продолжается. Причины возгорания в ведомстве пока не уточняют.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар у Бисерного храма под Бахчисараем: сгорели деревянные домаВ Крыму селевый поток сошел на мужской монастырь: ущерб на миллионыКуда не ведут дороги: ядерная история Кизилташской обители
самарская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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самарская область, происшествия, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), религия, тольятти
Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы

В Тольятти из горящего храма эвакуировали 15 человек – МЧС

22:43 16.03.2024
 
© МЧС РФВ Тольятти из горящего храма эвакуировали 15 человек
В Тольятти из горящего храма эвакуировали 15 человек
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 15 человек, в том числе трое детей, спасены на пожаре в одном из храмов города Тольятти Самарской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России.
Поданным пресс-службы, возгорание произошло в приходе во имя Преподобного Серафима Саровского.

"Огонь охватил 105 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали 15 человек, в том числе трое детей", – сказано в сообщении МЧС.

Также из горящего здания спасателям удалось вынести шесть икон, книги и кресты. На месте продолжают работать 30 специалистов и восемь единиц техники. Тушение продолжается. Причины возгорания в ведомстве пока не уточняют.
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Самарская областьПроисшествияНовостиПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)РелигияТольятти
 
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