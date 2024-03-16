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Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
15 человек, в том числе трое детей, спасены на пожаре в одном из храмов города Тольятти Самарской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T22:43
2024-03-16T22:43
2024-03-16T22:43
самарская область
происшествия
новости
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
религия
тольятти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 15 человек, в том числе трое детей, спасены на пожаре в одном из храмов города Тольятти Самарской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России.Поданным пресс-службы, возгорание произошло в приходе во имя Преподобного Серафима Саровского.Также из горящего здания спасателям удалось вынести шесть икон, книги и кресты. На месте продолжают работать 30 специалистов и восемь единиц техники. Тушение продолжается. Причины возгорания в ведомстве пока не уточняют.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар у Бисерного храма под Бахчисараем: сгорели деревянные домаВ Крыму селевый поток сошел на мужской монастырь: ущерб на миллионыКуда не ведут дороги: ядерная история Кизилташской обители
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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самарская область, происшествия, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), религия, тольятти
Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
В Тольятти из горящего храма эвакуировали 15 человек – МЧС