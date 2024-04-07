https://crimea.ria.ru/20240407/temperaturnyy-bunt-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1136314297.html

Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе

Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе

В Крыму на следующей неделе ожидаются по-майски солнечные и сухие дни с комфортными температурными показателями на 5 градусов выше нормы, но без рекордов. Об... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T20:48

2024-04-07T20:48

2024-04-07T20:48

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

крым

новости крыма

весна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136309042_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2378313730f6f25802a5290b86e66a90.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе ожидаются по-майски солнечные и сухие дни с комфортными температурными показателями на 5 градусов выше нормы, но без рекордов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погоду с понедельника, 8 апреля, определит антициклон, который "будет верховодить в атмосфере как минимум до конца недели".В этой связи столбики термометров порадуют крымчан. Даже по ночам воздух в среднем будет не ниже +6… +11 градусов "с небольшими вариациями плюс-минус градус". Днем же можно будет рассчитывать на "исключительное 20-градусное тепло", обещает специалист.В то же время рекордов, подобных тем, что наблюдались в России, в том числе в Крыму в первые дни апреля, ожидать не приходится, добавил он: "Это выше нормы градусов на пять, но обойдется без каких-либо сюрпризов и выдающихся рекордов".Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму заморозки Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

https://crimea.ria.ru/20240404/kogda-na-rynkakh-kryma-budet-mnogo-mestnoy-klubniki-1136264195.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, весна