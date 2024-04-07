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Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе
Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе
В Крыму на следующей неделе ожидаются по-майски солнечные и сухие дни с комфортными температурными показателями на 5 градусов выше нормы, но без рекордов. Об... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T20:48
2024-04-07T20:48
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе ожидаются по-майски солнечные и сухие дни с комфортными температурными показателями на 5 градусов выше нормы, но без рекордов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погоду с понедельника, 8 апреля, определит антициклон, который "будет верховодить в атмосфере как минимум до конца недели".В этой связи столбики термометров порадуют крымчан. Даже по ночам воздух в среднем будет не ниже +6… +11 градусов "с небольшими вариациями плюс-минус градус". Днем же можно будет рассчитывать на "исключительное 20-градусное тепло", обещает специалист.В то же время рекордов, подобных тем, что наблюдались в России, в том числе в Крыму в первые дни апреля, ожидать не приходится, добавил он: "Это выше нормы градусов на пять, но обойдется без каких-либо сюрпризов и выдающихся рекордов".Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму заморозки Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, весна
Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе

В Крыму с 8 апреля наступит сухая и солнечная майская погода – ФОБОС

20:48 07.04.2024
 
© РИА Новости КрымВесна в Симферополе
Весна в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе ожидаются по-майски солнечные и сухие дни с комфортными температурными показателями на 5 градусов выше нормы, но без рекордов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, погоду с понедельника, 8 апреля, определит антициклон, который "будет верховодить в атмосфере как минимум до конца недели".
"Никакой облачности почти. На языке военных метеорологов мы называем такую погоду "миллион на миллион". То есть ясное небо, ни облачка, за горизонт видимость великолепная", – поделился Тишковец.
В этой связи столбики термометров порадуют крымчан. Даже по ночам воздух в среднем будет не ниже +6… +11 градусов "с небольшими вариациями плюс-минус градус". Днем же можно будет рассчитывать на "исключительное 20-градусное тепло", обещает специалист.

"В Симферополе в среднем +19…+22 градуса. По Крыму +18…+23, местами до 25 градусов комфортнейшего весеннего тепла. Просто какой-то бунт температурный. И это, конечно, уже заявка на показатели мая со всеми вытекающими отсюда последствиями", – заметил эксперт.

В то же время рекордов, подобных тем, что наблюдались в России, в том числе в Крыму в первые дни апреля, ожидать не приходится, добавил он: "Это выше нормы градусов на пять, но обойдется без каких-либо сюрпризов и выдающихся рекордов".
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