https://crimea.ria.ru/20240406/v-mid-nazvali-provokatsiey-ataku-drona-na-voinskuyu-chast-v-pridnestrove-1136329796.html
В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье
В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье - РИА Новости Крым, 06.04.2024
В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье
Москва расценивает атаку дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье как провокацию. Об этом сказано в официальном комментарии представителя... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T14:05
2024-04-06T14:05
2024-04-06T14:05
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
приднестровье
происшествия
в мире
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Москва расценивает атаку дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье как провокацию. Об этом сказано в официальном комментарии представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.При этом в МИД выразили надежду на тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате была повреждена радиолокационная станция.В феврале этого года министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта прошлого года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщал, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля прошлого года рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в МолдавиюНовый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, приднестровье, происшествия, в мире, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье
МИД России назвал очередной провокацией атаку дрона на воинскую часть Приднестровья
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Москва расценивает атаку дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье как провокацию. Об этом сказано в официальном комментарии представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.
"Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья", - сказано в заявлении.
При этом в МИД выразили надежду на тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.
"Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия", - отмечает Захарова.
5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть
в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате была повреждена радиолокационная станция.
В феврале этого года министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта прошлого года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщал, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля прошлого года рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
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