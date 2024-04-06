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В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье

В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье - РИА Новости Крым, 06.04.2024

В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье

Москва расценивает атаку дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье как провокацию. Об этом сказано в официальном комментарии представителя... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T14:05

2024-04-06T14:05

2024-04-06T14:05

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

приднестровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Москва расценивает атаку дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье как провокацию. Об этом сказано в официальном комментарии представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.При этом в МИД выразили надежду на тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате была повреждена радиолокационная станция.В феврале этого года министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта прошлого года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщал, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля прошлого года рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в МолдавиюНовый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине

приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, приднестровье, происшествия, в мире, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости