https://crimea.ria.ru/20240405/dron-kamikadze-atakoval-voinskuyu-chast-v-pridnestrove-1136317198.html

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

Воинская часть в Приднестровье, которая находится в шести километрах от украинской границы, атакована дроном камикадзе. Жертв и пострадавших нет, зафиксированы... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T18:20

2024-04-05T18:20

2024-04-05T18:25

приднестровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Воинская часть в Приднестровье, которая находится в шести километрах от украинской границы, атакована дроном камикадзе. Жертв и пострадавших нет, зафиксированы разрушения. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики пишет РИА Новости.Отмечается, что инцидент произошел в пятницу около 14:35 в Рыбницком районе.На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.29 марта депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов назначен послом в Молдавии. По мнению политолога Игоря Шатрова, таким образом лидер киевского режима Владимир Зеленский может начать шантажировать как Россию, так и Европу уничтожением военных складов в селе Колбасна в Приднестровье, рассчитывая на блицкриг, поскольку ему нужны победы, а в зоне СВО он их добиться не может.В феврале этого года министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта прошлого года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщал, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля прошлого года рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в МолдавиюНовый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине

приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, мгб приднестровья, происшествия, новости, в мире, беспилотник (бпла, дрон)