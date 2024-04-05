https://crimea.ria.ru/20240405/prigovory-310-boevikam-vsu-za-voennye-prestupleniya-vynesli-sudy-rossii-1136305436.html

Приговоры 310 боевикам ВСУ за военные преступления вынесли суды России

Приговоры 310 боевикам ВСУ за военные преступления вынесли суды России - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Приговоры 310 боевикам ВСУ за военные преступления вынесли суды России

Российские суды на сегодняшний день вынесли приговоры по 215 уголовным делам в отношении 310 украинских военных, в том числе 87 боевиков запрещенного в РФ... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T12:57

2024-04-05T12:57

2024-04-05T13:29

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

новости

общество

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские суды на сегодняшний день вынесли приговоры по 215 уголовным делам в отношении 310 украинских военных, в том числе 87 боевиков запрещенного в РФ "Азова"*. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В целом Следственный комитет России возбудил более 4,5 тысяч уголовных дел по фактам военных преступлений украинских военных и их политического руководства, добавил Мирошник.Посол МИД также отметил, что за прошедшие полные три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. В результате погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, более 700 человек получили ранения.По словам дипломата, прослеживается "четкая и прямая зависимость между поражениями украинских боевиков на поле боя и ростом использования ими запрещенных форм и методов войны, а также откровенного игнорирования странами Запада нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права".Мирошник подчеркнул, что только санитарный кордон, отодвигающий противника от российских городов, существенным образом влияет на защиту гражданских объектов от обстрелов вооруженных формирований Украины.*террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Завершены более 240 уголовных дел против 400 военных ВСУУбил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срокБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

https://crimea.ria.ru/20240405/201-mirnyy-zhitel-pogib-ot-udarov-vsu-po-regionam-rossii-s-nachala-goda-1136304468.html

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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, общество, украина, всу (вооруженные силы украины)