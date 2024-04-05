https://crimea.ria.ru/20240405/prigovory-310-boevikam-vsu-za-voennye-prestupleniya-vynesli-sudy-rossii-1136305436.html
Приговоры 310 боевикам ВСУ за военные преступления вынесли суды России
Приговоры 310 боевикам ВСУ за военные преступления вынесли суды России - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Приговоры 310 боевикам ВСУ за военные преступления вынесли суды России
Российские суды на сегодняшний день вынесли приговоры по 215 уголовным делам в отношении 310 украинских военных, в том числе 87 боевиков запрещенного в РФ... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T12:57
2024-04-05T12:57
2024-04-05T13:29
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские суды на сегодняшний день вынесли приговоры по 215 уголовным делам в отношении 310 украинских военных, в том числе 87 боевиков запрещенного в РФ "Азова"*. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В целом Следственный комитет России возбудил более 4,5 тысяч уголовных дел по фактам военных преступлений украинских военных и их политического руководства, добавил Мирошник.Посол МИД также отметил, что за прошедшие полные три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. В результате погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, более 700 человек получили ранения.По словам дипломата, прослеживается "четкая и прямая зависимость между поражениями украинских боевиков на поле боя и ростом использования ими запрещенных форм и методов войны, а также откровенного игнорирования странами Запада нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права".Мирошник подчеркнул, что только санитарный кордон, отодвигающий противника от российских городов, существенным образом влияет на защиту гражданских объектов от обстрелов вооруженных формирований Украины.*террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Завершены более 240 уголовных дел против 400 военных ВСУУбил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срокБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, общество, украина, всу (вооруженные силы украины)
Приговоры 310 боевикам ВСУ за военные преступления вынесли суды России
Суды России вынесли приговоры 310 украинским боевикам за военные преступления – посол МИД
12:57 05.04.2024 (обновлено: 13:29 05.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские суды на сегодняшний день вынесли приговоры по 215 уголовным делам в отношении 310 украинских военных, в том числе 87 боевиков запрещенного в РФ "Азова"*. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Уголовное преследование сейчас осуществляется в отношении 980 лиц. На сегодняшний день по 215 уголовным делам судами уже вынесены приговоры в отношении 310 лиц, из которых 87 – боевики националистического подразделения "Азов"*. За последние три месяца завершены расследования еще 28 уголовных дел в отношении 35 военнослужащих ВСУ", - сказал дипломат на брифинге в пятницу.
В целом Следственный комитет России возбудил более 4,5 тысяч уголовных дел по фактам военных преступлений украинских военных и их политического руководства, добавил Мирошник.
Посол МИД также отметил, что за прошедшие полные три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. В результате погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, более 700 человек получили ранения.
По словам дипломата, прослеживается "четкая и прямая зависимость между поражениями украинских боевиков на поле боя и ростом использования ими запрещенных форм и методов войны, а также откровенного игнорирования странами Запада нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права".
Мирошник подчеркнул, что только санитарный кордон, отодвигающий противника от российских городов, существенным образом влияет на защиту гражданских объектов от обстрелов вооруженных формирований Украины.
*террористическая организация, запрещенная в России
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