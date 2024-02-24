https://crimea.ria.ru/20240224/zaversheny-bolee-240-ugolovnykh-del-protiv-400-voennykh-vsu-1135190255.html

Завершены более 240 уголовных дел против 400 военных ВСУ

Завершены более 240 уголовных дел против 400 военных ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Завершены более 240 уголовных дел против 400 военных ВСУ

В России завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих за преступления в отношении гражданского населения,... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T20:35

2024-02-24T20:35

2024-02-24T20:35

родион мирошник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В России завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих за преступления в отношении гражданского населения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан документальный фильм "Майдан - дорога к войне", после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником.По его словам, суд ДНР вынес 10 приговоров украинским военным, получившим тюремные сроки от 17 лет до пожизненного заключения за убийство мирных граждан и жестокое обращение с военнопленными.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, госпереворот на украине