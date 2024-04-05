https://crimea.ria.ru/20240405/gde-v-sevastopole-otklyuchat-svet-v-pyatnitsu-adresa-1136291510.html

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: адреса

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: адреса - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: адреса

В Севастополе 5 апреля из-за неотложных ремонтных работ на электрооборудовании 0,4 кВ будет отключена электроэнергия в некоторых районах города. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T07:03

2024-04-05T07:03

2024-04-05T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 5 апреля из-за неотложных ремонтных работ на электрооборудовании 0,4 кВ будет отключена электроэнергия в некоторых районах города. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.В течение рабочего дня на час-полтора возможно отключение по следующим адресам: улицы Сапфирная, Согласия, Агатовая, Яхонтовая, Эдельвейсовая, Камышовое шоссе, Амет-Хана Султана, Кольцевая, Шафрановая, Ирисовая, Пулеметчика Андреева, Разведчика Колобуна, Скифская, Сарматская, Аллея Астапова, Рыбальченко 14-18, Славянская, Парижский бульвар, а также проезды Розовый и Вербеновый.Кроме того, возможны отключения электроэнергии в это же время в СТ "Медик-7", "Икар-1", "Здоровье" и СНТ "Сосенки".Более подробно с адресами и номерами домов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго.Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ планируются массовые отключения электроэнергии в разных районах города.Читайте также на РИА Новости Крым:В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую ЯлтуВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновКрымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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