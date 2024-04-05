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Где в Севастополе отключат свет в пятницу: адреса
Где в Севастополе отключат свет в пятницу: адреса - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Где в Севастополе отключат свет в пятницу: адреса
В Севастополе 5 апреля из-за неотложных ремонтных работ на электрооборудовании 0,4 кВ будет отключена электроэнергия в некоторых районах города. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T07:03
2024-04-05T07:03
2024-04-05T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 5 апреля из-за неотложных ремонтных работ на электрооборудовании 0,4 кВ будет отключена электроэнергия в некоторых районах города. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.В течение рабочего дня на час-полтора возможно отключение по следующим адресам: улицы Сапфирная, Согласия, Агатовая, Яхонтовая, Эдельвейсовая, Камышовое шоссе, Амет-Хана Султана, Кольцевая, Шафрановая, Ирисовая, Пулеметчика Андреева, Разведчика Колобуна, Скифская, Сарматская, Аллея Астапова, Рыбальченко 14-18, Славянская, Парижский бульвар, а также проезды Розовый и Вербеновый.Кроме того, возможны отключения электроэнергии в это же время в СТ "Медик-7", "Икар-1", "Здоровье" и СНТ "Сосенки".Более подробно с адресами и номерами домов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго.Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ планируются массовые отключения электроэнергии в разных районах города.Читайте также на РИА Новости Крым:В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую ЯлтуВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновКрымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, отключение электроэнергии, новости крыма, электросети, электросети крыма, севастопольэнерго
Где в Севастополе отключат свет в пятницу: адреса
В Севастополе из-за-ремонтных работ планируются отключения света
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 5 апреля из-за неотложных ремонтных работ на электрооборудовании 0,4 кВ будет отключена электроэнергия в некоторых районах города. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.
В течение рабочего дня на час-полтора возможно отключение по следующим адресам: улицы Сапфирная, Согласия, Агатовая, Яхонтовая, Эдельвейсовая, Камышовое шоссе, Амет-Хана Султана, Кольцевая, Шафрановая, Ирисовая, Пулеметчика Андреева, Разведчика Колобуна, Скифская, Сарматская, Аллея Астапова, Рыбальченко 14-18, Славянская, Парижский бульвар, а также проезды Розовый и Вербеновый.
Кроме того, возможны отключения электроэнергии в это же время в СТ "Медик-7", "Икар-1", "Здоровье" и СНТ "Сосенки".
Более подробно с адресами и номерами домов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго
.
Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ планируются массовые отключения
электроэнергии в разных районах города.
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