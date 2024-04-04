https://crimea.ria.ru/20240404/gde-v-sevastopole-otklyuchat-svet-v-chetverg-i-pyatnitsu-spisok-adresov-1136257998.html

Где в Севастополе отключат свет в четверг и пятницу: список адресов

Где в Севастополе отключат свет в четверг и пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Где в Севастополе отключат свет в четверг и пятницу: список адресов

В Севастополе в течение двух дней - в четверг и пятницу - из-за неотложных работ планируются массовые отключения электроэнергии в разных районах города. Об этом РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T08:11

2024-04-04T08:11

2024-04-04T08:11

севастополь

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе в течение двух дней - в четверг и пятницу - из-за неотложных работ планируются массовые отключения электроэнергии в разных районах города. Об этом предупреждают в "Севастопольэнерго".4 апреля с 09.00 до 17.00 на час-полтора свет отключат на улицах: Генерала Ракова, Полетная, Планерная, Кедрина, Парашютная, Колодезная. Также без электроэнергии в четверг будут садовые товарищества "Сокол", "Пищевик", "Медик-88","Икар-1". Временно будет ограничена подача электроэнергии в Инкермане абонентам в СТ "Ветеран", "Лесная Поляна", "Топливник".4 и 5 апреля с 09.00 до 16.00 без света будут абоненты по следующим адресам: ул. Мате Залки, ул. Парусная, ул. Солдатская, ул. Нежинская, пл. Якорная, ул. Виноградная, ул. Гумилева, ул. 7-я Виноградная, пер. Цепной, ул. Урожайная, ул. Веерная, ул. Лучистая, ул. Василия Шукшина и ул. Дарданельская.5 апреля с 09.00 до 16.00 электричество отключат на улицах Клубная и Неглинная. Кроме того, подача электроэнергии будет прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В по адресам: проезд Токарева, ул. Токарева, ул. Угольная, ул. Шабалина, ул. Руднева, ул. Алуштинская, ул. Судакская, ул. Феодосийская, ул. Бахчисарайская.Временно без света будут пер. Колодезный и улицы Сухумская, Планерная, Полетная, Балканская, Гидрографическая, Соловьева, Крымская, Дальняя, Джанкойская, Харьковская, Молочная.Читайте также на РИА Новости Крым:В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую ЯлтуВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновКрымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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