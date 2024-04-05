https://crimea.ria.ru/20240405/chudom-spassya-dron-vsu-okhotilsya-na-sotrudnika-administratsii-kakhovki-1136314744.html
Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
Украинские боевики атаковали машину сотрудника Каховской городской администрации в Херсонской области. Он смог вовремя укрыться и не пострадал, сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T16:53
2024-04-05T16:53
2024-04-05T17:01
каховка
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
павел филипчук
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали машину сотрудника Каховской городской администрации в Херсонской области. Он смог вовремя укрыться и не пострадал, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.Ранее о том, что дроны ВСУ охотятся на мирных граждан в Херсонской области, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексенко. По его информации, пятеро мирных граждан получили ранения в результате атаки БПЛА по Великой Лепетихе, двое из них в тяжелом состоянии. Дроны охотились за гражданскими автомобилями.4 апреля в Каховке погибли два человека, один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыЕще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области
каховка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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каховка, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), павел филипчук, новые регионы россии, новости
Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
ВСУ атаковали машину сотрудника администрации Каховки боевым дроном
16:53 05.04.2024 (обновлено: 17:01 05.04.2024)