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Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
Украинские боевики атаковали машину сотрудника Каховской городской администрации в Херсонской области. Он смог вовремя укрыться и не пострадал, сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T16:53
2024-04-05T17:01
каховка
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
павел филипчук
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали машину сотрудника Каховской городской администрации в Херсонской области. Он смог вовремя укрыться и не пострадал, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.Ранее о том, что дроны ВСУ охотятся на мирных граждан в Херсонской области, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексенко. По его информации, пятеро мирных граждан получили ранения в результате атаки БПЛА по Великой Лепетихе, двое из них в тяжелом состоянии. Дроны охотились за гражданскими автомобилями.4 апреля в Каховке погибли два человека, один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыЕще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области
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каховка, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), павел филипчук, новые регионы россии, новости
Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки

ВСУ атаковали машину сотрудника администрации Каховки боевым дроном

16:53 05.04.2024 (обновлено: 17:01 05.04.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Каховского мо Павла ФилипчукаВСУ атаковали машину сотрудника администрации Каховки с дрона
ВСУ атаковали машину сотрудника администрации Каховки с дрона
© Telegram-канал главы администрации Каховского мо Павла Филипчука
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали машину сотрудника Каховской городской администрации в Херсонской области. Он смог вовремя укрыться и не пострадал, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Нацисты атаковали дроном автомобиль сотрудника Каховской администрации. С сотрудником все хорошо. Увидев приближающийся дрон, он успел выбежать из машины и укрыться в здании", - написал он.
Ранее о том, что дроны ВСУ охотятся на мирных граждан в Херсонской области, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексенко. По его информации, пятеро мирных граждан получили ранения в результате атаки БПЛА по Великой Лепетихе, двое из них в тяжелом состоянии. Дроны охотились за гражданскими автомобилями.
4 апреля в Каховке погибли два человека, один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.
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КаховкаПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Павел ФилипчукНовые регионы РоссииНовости
 
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