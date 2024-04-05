https://crimea.ria.ru/20240405/chudom-spassya-dron-vsu-okhotilsya-na-sotrudnika-administratsii-kakhovki-1136314744.html

Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки

Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки

Украинские боевики атаковали машину сотрудника Каховской городской администрации в Херсонской области. Он смог вовремя укрыться и не пострадал, сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T16:53

2024-04-05T16:53

2024-04-05T17:01

каховка

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

павел филипчук

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали машину сотрудника Каховской городской администрации в Херсонской области. Он смог вовремя укрыться и не пострадал, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.Ранее о том, что дроны ВСУ охотятся на мирных граждан в Херсонской области, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексенко. По его информации, пятеро мирных граждан получили ранения в результате атаки БПЛА по Великой Лепетихе, двое из них в тяжелом состоянии. Дроны охотились за гражданскими автомобилями.4 апреля в Каховке погибли два человека, один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыЕще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области

каховка

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховка, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), павел филипчук, новые регионы россии, новости