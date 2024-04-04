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Массовые отключения света в Симферополе в четверг: в списке более 40 улиц

Массовые отключения света в Симферополе в четверг: в списке более 40 улиц - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Массовые отключения света в Симферополе в четверг: в списке более 40 улиц

Массовое отключение электроэнергии в Симферополе в четверг коснется жителей более 40 улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T06:48

2024-04-04T06:48

2024-04-04T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Массовое отключение электроэнергии в Симферополе в четверг коснется жителей более 40 улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Согласно сообщению предприятия, в указанный промежуток от подачи электроэнергии отключат абонентов по адресам: улица Луговая, 6, Глинки, 16-58 и 9-49; Острякова, 38-44 и 29-41, Симеизская, 6-38, Бородина, 10, 53 и 1-19, Зуйская, 44-46 и 47-51, Жени Дерюгиной, 1А, Чехова, 118-122/43 и 117-121, переулок Братский, 2-14, улица Братская. 57А.Также света не будет в переулках Полигонном, 12-17, Полтавском, 4-20 и 3-7, Харьковском, 1-7, Шахтеров, 1-13, на улицах Перевальная, 40-46, Общественная, 18-46 и 15-45, Садовая, 40-72 и 67-75, Красная, 41, Ветка, 6-10, Леси Украинки, 4-8 и 1-29/30, Харьковская, 2-44 и 1-41, Мраморная, 18-46 и 3/6-31, в тупике Киевском, 2-6, на улицах Полтавская, 20-34 и 21-39, Урожайная, 46, Гурзуфская, 88, Лесхозная, 2-6, в переулке Малосадовый, 28-36, на улице Оленчука, 42-50/2 и 65-77.Кроме того, отключения запланированы для жителей улиц Гурзуфская, Генерала Родионова, Ивана Голубца, В. Дацуна, Б. Хохлова, Дружбы, Днепровская, Табачная, 1-й Конной Армии, Аянская, Красных Зорь, Сенная и Баррикадная.Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение, подчеркнули в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Чистое небо: когда улицы Симферополя освободят от проводовКак электрифицируют Большую ЯлтуКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году

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