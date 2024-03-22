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Чистое небо: когда улицы Симферополя освободят от проводов

Чистое небо: когда улицы Симферополя освободят от проводов - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Чистое небо: когда улицы Симферополя освободят от проводов

Общественные пространства Симферополя освобождают от проводов воздушных линий электропередачи в рамках проекта "Чистое небо", но все их "спрятать" под землю не... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T18:19

2024-03-22T18:19

2024-03-22T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Общественные пространства Симферополя освобождают от проводов воздушных линий электропередачи в рамках проекта "Чистое небо", но все их "спрятать" под землю не удастся. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Он пояснил, что в крымской столице не везде проложена кабельная канализация. При этом в большинстве случаев достаточно демонтировать лишние провода, не несущие нагрузки, чтобы навести порядок."То, что мы сегодня наблюдаем в городе, мы безусловно поправим. Поскольку причина у этого простая: очень много на столбах висит брошенных проводов, которые фактически не используются. Их просто надо убрать, а оставить и привести в надлежащий вид только те, которые используются", – сказал Афанасьев.Он подчеркнул, что сейчас такие работы по "очистке" ведутся на улице Самокиша – "оттуда пойдут дальше".Проект "Чистое небо" – пилотный и реализуется в нескольких регионах России. Главная его идея заключается в том, чтобы освободить воздушное пространство от навесных проводов, сделав городскую среду более эстетичной и комфортной.В сентябре 2023 года глава Симферополя сообщал, что проект реализовали на двух центральных улицах, Пролетарской и Караимской, в рамках капитального ремонта. Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция

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симферополь, городская среда, благоустройство, михаил афанасьев, новости крыма, крым