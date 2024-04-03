https://crimea.ria.ru/20240403/ushel-v-vechnost-v-zone-svo-geroyski-pogib-krymskiy-astronom-1136264417.html

Ушел в вечность: в зоне СВО геройски погиб крымский астроном

Ушел в вечность: в зоне СВО геройски погиб крымский астроном - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Ушел в вечность: в зоне СВО геройски погиб крымский астроном

В зоне специальной военной операции геройски погиб кандидат наук, сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Алексей Рублевский. После мобилизации он... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T18:00

2024-04-03T18:00

2024-04-03T18:00

севастополь

михаил развожаев

утраты

герои сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции геройски погиб кандидат наук, сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Алексей Рублевский. После мобилизации он получил звание младшего лейтенанта и служил командиром взвода связи. Героя проводили в последний путь в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он рассказал, что Алексей Николаевич родился во Владивостоке в семье военнослужащего, после шестого класса вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в школе №8, окончил судостроительный техникум и Севастопольский технический университет, после чего работал на заводе по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота. Затем увлекся астрономией и поступил на работу в Крымскую обсерваторию в поселке Научном. Занимался научной деятельностью, защитил кандидатскую диссертацию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром ЗабаруПогиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВОрден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество