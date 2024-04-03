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Ушел в вечность: в зоне СВО геройски погиб крымский астроном
Ушел в вечность: в зоне СВО геройски погиб крымский астроном - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Ушел в вечность: в зоне СВО геройски погиб крымский астроном
В зоне специальной военной операции геройски погиб кандидат наук, сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Алексей Рублевский. После мобилизации он... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T18:00
2024-04-03T18:00
2024-04-03T18:00
севастополь
михаил развожаев
утраты
герои сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции геройски погиб кандидат наук, сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Алексей Рублевский. После мобилизации он получил звание младшего лейтенанта и служил командиром взвода связи. Героя проводили в последний путь в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он рассказал, что Алексей Николаевич родился во Владивостоке в семье военнослужащего, после шестого класса вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в школе №8, окончил судостроительный техникум и Севастопольский технический университет, после чего работал на заводе по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота. Затем увлекся астрономией и поступил на работу в Крымскую обсерваторию в поселке Научном. Занимался научной деятельностью, защитил кандидатскую диссертацию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром ЗабаруПогиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВОрден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество
Ушел в вечность: в зоне СВО геройски погиб крымский астроном
В Севастополе простились с геройски погибшим командиром взвода связи Алексеем Рублевским
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции геройски погиб кандидат наук, сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Алексей Рублевский. После мобилизации он получил звание младшего лейтенанта и служил командиром взвода связи. Героя проводили в последний путь в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он рассказал, что Алексей Николаевич родился во Владивостоке в семье военнослужащего, после шестого класса вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в школе №8, окончил судостроительный техникум и Севастопольский технический университет, после чего работал на заводе по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота. Затем увлекся астрономией и поступил на работу в Крымскую обсерваторию в поселке Научном. Занимался научной деятельностью, защитил кандидатскую диссертацию.
"Осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации Алексей Николаевич был призван в ряды ВС РФ и после прохождения подготовки направлен в зону проведения СВО. Будучи технически грамотным, подготовленным к военной службе человеком, воевал добросовестно, умело руководил вверенным ему подразделением, получил офицерское звание. Алексей Николаевич Рублевский геройски погиб в районе Новопокровки Запорожской области", - написал он.
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