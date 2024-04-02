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Ветер остановил паромы в Севастополе

Ветер остановил паромы в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Ветер остановил паромы в Севастополе

Паромы в Севастополе временно приостанавливают свою работу из-за ветра. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T09:57

2024-04-02T09:57

2024-04-02T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Паромы в Севастополе временно приостанавливают свою работу из-за ветра. Об этом сообщает департамент транспорта города.В МЧС России по Севастополю ранее предупреждали, что во вторник в городе ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду. Также об усилении ветра сообщал республиканский гидрометцентр. Синоптики прогнозируют, что днем на полуострове будет жарко - до +29 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Катера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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