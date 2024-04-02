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Ветер остановил паромы в Севастополе
Ветер остановил паромы в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Ветер остановил паромы в Севастополе
Паромы в Севастополе временно приостанавливают свою работу из-за ветра. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T09:57
2024-04-02T09:57
2024-04-02T09:57
севастополь
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Паромы в Севастополе временно приостанавливают свою работу из-за ветра. Об этом сообщает департамент транспорта города.В МЧС России по Севастополю ранее предупреждали, что во вторник в городе ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду. Также об усилении ветра сообщал республиканский гидрометцентр. Синоптики прогнозируют, что днем на полуострове будет жарко - до +29 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Катера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Ветер остановил паромы в Севастополе
Паромы в Севастополе временно прекращают работу из-за сильного ветра