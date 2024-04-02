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Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник
Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник
Порывистый ветер до 20 метров в секунду прогнозируется во вторник в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T07:33
2024-04-02T07:33
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Порывистый ветер до 20 метров в секунду прогнозируется во вторник в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России по Севастополю.МЧС России по Севастополю предупреждает, то при ветре нельзя находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также небезопасно на причалах, скалах и крутых берегах у воды."Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - напоминают в ведомстве.В республиканском гидрометцентре сообщают, что во вторник в Крыму будет жарко: до +29 градусов. А также на полуострове прогнозируется юго-западный ветер 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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96
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Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник

В МЧС предупредили об усилении ветра в Севастополе до 20 метров в секунду

07:33 02.04.2024
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Порывистый ветер до 20 метров в секунду прогнозируется во вторник в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России по Севастополю.

"2 апреля порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура воздуха +24…26", - говорится в сообщении.

МЧС России по Севастополю предупреждает, то при ветре нельзя находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также небезопасно на причалах, скалах и крутых берегах у воды.
"Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - напоминают в ведомстве.
В республиканском гидрометцентре сообщают, что во вторник в Крыму будет жарко: до +29 градусов. А также на полуострове прогнозируется юго-западный ветер 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
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