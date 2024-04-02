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Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник

Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник

Порывистый ветер до 20 метров в секунду прогнозируется во вторник в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T07:33

2024-04-02T07:33

2024-04-02T07:33

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Порывистый ветер до 20 метров в секунду прогнозируется во вторник в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России по Севастополю.МЧС России по Севастополю предупреждает, то при ветре нельзя находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также небезопасно на причалах, скалах и крутых берегах у воды."Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - напоминают в ведомстве.В республиканском гидрометцентре сообщают, что во вторник в Крыму будет жарко: до +29 градусов. А также на полуострове прогнозируется юго-западный ветер 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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