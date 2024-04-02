https://crimea.ria.ru/20240402/bolee-3-millionov-zhiteley-novykh-regionov-poluchili-rossiyskie-pasporta-1136224840.html

Более 3 миллионов жителей новых регионов получили российские паспорта

Более 3 миллионов жителей новых регионов получили российские паспорта - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Более 3 миллионов жителей новых регионов получили российские паспорта

Более 3,2 миллионов жителей новых регионов России уже получили российские паспорта. Об этом в ходе коллегии МВД во вторник сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T14:36

2024-04-02T14:36

2024-04-02T14:59

владимир путин (политик)

россия

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Более 3,2 миллионов жителей новых регионов России уже получили российские паспорта. Об этом в ходе коллегии МВД во вторник сообщил президент Владимир Путин.Российский лидер попросил сотрудников органов внутренних дел последовательно продолжать эту работу."Внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, каждой семье, тем более к семьям с детьми. Ко всем, кто обращается за российским паспортом и другими, часто утраченными, документами", - поручил президент и добавил, что "в том числе здесь важна работа и с беженцами".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".На развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России в государственном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей. Существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцевПутин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России

https://crimea.ria.ru/20240213/krym-pomogaet-zhitelyam-odessy-i-nikolaeva-oformit-grazhdanstvo-rossii-1134915197.html

россия

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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