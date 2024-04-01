https://crimea.ria.ru/20240401/vsu-poteryali-za-sutki-svyshe-1000-boevikov-i-12-skladov-boepripasov-1136188494.html
ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов
ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.04.2024
ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов
Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на нескольких направлениях и ликвидировали порядка свыше 1000 украинских... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:42
2024-04-01T14:42
2024-04-01T14:42
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135220374_0:121:1182:786_1920x0_80_0_0_68d8689e657537d476ba5bf88370f3b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на нескольких направлениях и ликвидировали порядка свыше 1000 украинских военнослужащих, 12 складов боеприпасов ВСУ и технику иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 510-ти военнослужащих. Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, на данном направлении Украина лишилась иностранной военной техники, в том числе трех самоходных артиллерийских установок "Krab" польского производства и бронетранспортера М113 производства США.Также САУ "Krab" польского производства была уничтожена на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Потери противника составили здесь до 30-ти военнослужащих.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении. Киев здесь лишился до 295-ти военнослужащих, а также военной техники, в том числе танка "Abrams" и орудия М119 производства США."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 120-ти военнослужащих. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.Еще до 50 боевиков Киев потерял на Херсонском направлении, где действуют подразделения группировки войск "Днепр".Сутками ранее армия России отразила15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под ХарьковомВ Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэрДесантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135220374_44:0:1180:852_1920x0_80_0_0_577eca0963333df14eaf9c2cc210e3ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов
Свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов потеряли ВСУ за сутки – Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на нескольких направлениях и ликвидировали порядка свыше 1000 украинских военнослужащих, 12 складов боеприпасов ВСУ и технику иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 510-ти военнослужащих. Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на данном направлении Украина лишилась иностранной военной техники, в том числе трех самоходных артиллерийских установок "Krab" польского производства и бронетранспортера М113 производства США.
Также САУ "Krab" польского производства была уничтожена на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Потери противника составили здесь до 30-ти военнослужащих.
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении. Киев здесь лишился до 295-ти военнослужащих, а также военной техники, в том числе танка "Abrams" и орудия М119 производства США.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 120-ти военнослужащих. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.
Еще до 50 боевиков Киев потерял на Херсонском направлении, где действуют подразделения группировки войск "Днепр".
Сутками ранее армия России отразила
15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих.
Читайте также на РИА Новости Крым: