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ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов

ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.04.2024

ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов

Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на нескольких направлениях и ликвидировали порядка свыше 1000 украинских... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на нескольких направлениях и ликвидировали порядка свыше 1000 украинских военнослужащих, 12 складов боеприпасов ВСУ и технику иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 510-ти военнослужащих. Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, на данном направлении Украина лишилась иностранной военной техники, в том числе трех самоходных артиллерийских установок "Krab" польского производства и бронетранспортера М113 производства США.Также САУ "Krab" польского производства была уничтожена на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Потери противника составили здесь до 30-ти военнослужащих.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении. Киев здесь лишился до 295-ти военнослужащих, а также военной техники, в том числе танка "Abrams" и орудия М119 производства США."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 120-ти военнослужащих. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.Еще до 50 боевиков Киев потерял на Херсонском направлении, где действуют подразделения группировки войск "Днепр".Сутками ранее армия России отразила15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под ХарьковомВ Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэрДесантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области

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