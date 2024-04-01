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ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов
ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.04.2024
ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов
Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на нескольких направлениях и ликвидировали порядка свыше 1000 украинских... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:42
2024-04-01T14:42
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на нескольких направлениях и ликвидировали порядка свыше 1000 украинских военнослужащих, 12 складов боеприпасов ВСУ и технику иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 510-ти военнослужащих. Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, на данном направлении Украина лишилась иностранной военной техники, в том числе трех самоходных артиллерийских установок "Krab" польского производства и бронетранспортера М113 производства США.Также САУ "Krab" польского производства была уничтожена на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Потери противника составили здесь до 30-ти военнослужащих.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении. Киев здесь лишился до 295-ти военнослужащих, а также военной техники, в том числе танка "Abrams" и орудия М119 производства США."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 120-ти военнослужащих. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.Еще до 50 боевиков Киев потерял на Херсонском направлении, где действуют подразделения группировки войск "Днепр".Сутками ранее армия России отразила15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под ХарьковомВ Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэрДесантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов

Свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов потеряли ВСУ за сутки – Минобороны РФ

14:42 01.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на нескольких направлениях и ликвидировали порядка свыше 1000 украинских военнослужащих, 12 складов боеприпасов ВСУ и технику иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 510-ти военнослужащих. Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на данном направлении Украина лишилась иностранной военной техники, в том числе трех самоходных артиллерийских установок "Krab" польского производства и бронетранспортера М113 производства США.
Также САУ "Krab" польского производства была уничтожена на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Потери противника составили здесь до 30-ти военнослужащих.
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении. Киев здесь лишился до 295-ти военнослужащих, а также военной техники, в том числе танка "Abrams" и орудия М119 производства США.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 120-ти военнослужащих. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.
Еще до 50 боевиков Киев потерял на Херсонском направлении, где действуют подразделения группировки войск "Днепр".
Сутками ранее армия России отразила15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих.
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