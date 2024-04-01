https://crimea.ria.ru/20240401/v-sevastopole-flot-primenil-reaktivnye-bombomety-1136179391.html

В Севастополе флот применил реактивные бомбометы

В Севастополе флот применил реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Севастополе флот применил реактивные бомбометы

В Севастополе утром в понедельник военные будут тренироваться с помощью реактивных бомбометов, в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T07:20

2024-04-01T07:20

2024-04-01T07:23

севастополь

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

михаил развожаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник военные будут тренироваться с помощью реактивных бомбометов, в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По его информации, тренировка продлится ориентировочно с 7:20 до 7.40. В городе все спокойно, добавил губернатор.Проводить ежедневные тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника – такую задачу поставил Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельникВ Севастополе в море упал военный самолетЧто происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, михаил развожаев, новости крыма