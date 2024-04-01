https://crimea.ria.ru/20240401/v-sevastopole-flot-primenil-reaktivnye-bombomety-1136179391.html
В Севастополе флот применил реактивные бомбометы
В Севастополе флот применил реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Севастополе флот применил реактивные бомбометы
В Севастополе утром в понедельник военные будут тренироваться с помощью реактивных бомбометов, в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T07:20
2024-04-01T07:20
2024-04-01T07:23
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник военные будут тренироваться с помощью реактивных бомбометов, в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По его информации, тренировка продлится ориентировочно с 7:20 до 7.40. В городе все спокойно, добавил губернатор.Проводить ежедневные тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника – такую задачу поставил Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельникВ Севастополе в море упал военный самолетЧто происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе флот применил реактивные бомбометы
В Севастополе утром в понедельник проходят учения с применением реактивных бомбометов
07:20 01.04.2024 (обновлено: 07:23 01.04.2024)