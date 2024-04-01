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В Севастополе флот применил реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Севастополе флот применил реактивные бомбометы
В Севастополе флот применил реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Севастополе флот применил реактивные бомбометы
В Севастополе утром в понедельник военные будут тренироваться с помощью реактивных бомбометов, в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T07:20
2024-04-01T07:23
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник военные будут тренироваться с помощью реактивных бомбометов, в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По его информации, тренировка продлится ориентировочно с 7:20 до 7.40. В городе все спокойно, добавил губернатор.Проводить ежедневные тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника – такую задачу поставил Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельникВ Севастополе в море упал военный самолетЧто происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
севастополь
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе флот применил реактивные бомбометы

В Севастополе утром в понедельник проходят учения с применением реактивных бомбометов

07:20 01.04.2024 (обновлено: 07:23 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкРеактивный морской бомбомет
Реактивный морской бомбомет - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник военные будут тренироваться с помощью реактивных бомбометов, в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе, с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения. Будет громко", - написал он в своем ТГ-канале.
По его информации, тренировка продлится ориентировочно с 7:20 до 7.40.
В городе все спокойно, добавил губернатор.
Проводить ежедневные тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника – такую задачу поставил Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа.
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СевастопольУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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