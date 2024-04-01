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Как стереть свои данные из Сети – советы эксперта - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Как стереть свои данные из Сети – советы эксперта
Как стереть свои данные из Сети – советы эксперта - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Как стереть свои данные из Сети – советы эксперта
Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T08:43
2024-04-01T08:43
общество
совет эксперта
киберпреступность
кибербезопасность
интернет
мнения
компьютер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски информации о человеке в интернете. Об этом рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, пишет "Прайм".По словам эксперта, на территории Российской Федерации действует так называемый "закон о забвении" – ряд правок, внесенных в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". На их основании любой гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе.Но Мясоедов предупреждает, что на сайтах данные все равно останутся, хоть и такая манипуляция сильно усложнит поиск информации о вас в интернете. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных "брокеров данных". Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Дата-брокеры чаще всего фокусируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам эксперта, нетрудно через те же поисковики.Также можно воспользоваться специальными сервисами по очистке деловой репутации."Эти меры наряду с ручным удалением всех страниц в социальных сетях и закрытием персональных кабинетов на различных сайтах, если не решат проблему полностью, то тщательно замаскируют пользователя, и найти его будет уже крайне затруднительно", – уверяет специалист.
https://crimea.ria.ru/20220815/prodavtsam-zapretyat-trebovat-lichnye-dannye-pokupateley-1124169292.html
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96
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60
общество, совет эксперта, киберпреступность, кибербезопасность, интернет, мнения, компьютер
Как стереть свои данные из Сети – советы эксперта

Для удаления своих данных из сети надо воспользоваться "законом о забвении" – эксперт

08:43 01.04.2024
 
© pexels-2286921/pixabayДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© pexels-2286921/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Чтобы удалить свои данные из сети, необходимо воспользоваться "законом о забвении" и обратиться в специализированные сервисы. Это позволит затруднить поиски информации о человеке в интернете. Об этом рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, пишет "Прайм".
По словам эксперта, на территории Российской Федерации действует так называемый "закон о забвении" – ряд правок, внесенных в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". На их основании любой гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе.
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"Подобные законы существуют и в других странах, а некоторые поисковики и сами предлагают такую услугу. Для этого надо спуститься в нижнюю часть сайта и найти соответствующий раздел поддержки", – поясняет специалист.

Но Мясоедов предупреждает, что на сайтах данные все равно останутся, хоть и такая манипуляция сильно усложнит поиск информации о вас в интернете. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных "брокеров данных". Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Дата-брокеры чаще всего фокусируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам эксперта, нетрудно через те же поисковики.
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Также можно воспользоваться специальными сервисами по очистке деловой репутации.
"Эти меры наряду с ручным удалением всех страниц в социальных сетях и закрытием персональных кабинетов на различных сайтах, если не решат проблему полностью, то тщательно замаскируют пользователя, и найти его будет уже крайне затруднительно", – уверяет специалист.
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