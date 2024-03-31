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Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T21:02
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти днем в воскресенье. По состоянию на 17 часов почти 400 машин ждали проезда по Крымскому мосту.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

На Крымском мосту вечером в воскресенье 160 автомобилей

21:02 31.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти днем в воскресенье. По состоянию на 17 часов почти 400 машин ждали проезда по Крымскому мосту.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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