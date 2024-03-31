https://crimea.ria.ru/20240331/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-v-voskresene-1136176658.html

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T21:02

2024-03-31T21:02

2024-03-31T21:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти днем в воскресенье. По состоянию на 17 часов почти 400 машин ждали проезда по Крымскому мосту.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт