https://crimea.ria.ru/20240331/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-v-voskresene-1136176658.html
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T21:02
2024-03-31T21:02
2024-03-31T21:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти днем в воскресенье. По состоянию на 17 часов почти 400 машин ждали проезда по Крымскому мосту.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
На Крымском мосту вечером в воскресенье 160 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти
днем в воскресенье. По состоянию на 17 часов
почти 400 машин ждали проезда по Крымскому мосту.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.