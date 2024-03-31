https://crimea.ria.ru/20240331/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1136167638.html

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 31.03.2024

На Крымском мосту растет очередь

75 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T13:06

2024-03-31T13:06

2024-03-31T13:09

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. 75 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт