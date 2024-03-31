https://crimea.ria.ru/20240331/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1136167638.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 31.03.2024
На Крымском мосту растет очередь
75 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T13:06
2024-03-31T13:06
2024-03-31T13:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. 75 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту растет очередь
В очереди на Крымском мосту 75 автомобилей
13:06 31.03.2024 (обновлено: 13:09 31.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. 75 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.