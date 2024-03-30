https://crimea.ria.ru/20240330/v-niderlandakh-proizoshel-zakhvat-zalozhnikov-v-kafe---chto-izvestno-1136156518.html

В Нидерландах произошел захват заложников в кафе - что известно

В Нидерландах произошел захват заложников в кафе - что известно - РИА Новости Крым, 30.03.2024

В Нидерландах произошел захват заложников в кафе - что известно

В субботу утром в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов произошел захват заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию провинции Гелдерланда, где... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T14:42

2024-03-30T14:42

2024-03-30T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В субботу утром в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов произошел захват заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию провинции Гелдерланда, где расположен указанный населенный пункт.По данным полиции, в заложниках оказались "несколько человек", при этом точное их число не уточнялось. Правоохранители исходят из того, что признаки террористического мотива к этому времени отсутвуют.По данным СМИ, жители близлежащих 150 домов были эвакуированы, на месте работают наряды полиции, пожарные, службы экстренной помощи и переговорщик.К концу первой половины дня появилась информация об освобождении троих заложников. При этом местная полиция сообщает, что инцидент не исчерпан. Местных призывают не ездить в центр города. Не исключено, что у злоумышленника могут быть оружие и взрывчатка.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе Брянской области взяты в заложники людиЗахват заложников в школе №1 города БесланаЗапомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС

нидерланды

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нидерланды, происшествия, в мире, новости, общество