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В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен
В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен
В Симферополе ограничили движение на участке улицы Бориса Хохлова. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T11:40
2024-03-29T11:42
ситуация на дорогах крыма
симферополь
ограничение движения
новости крыма
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе ограничили движение на участке улицы Бориса Хохлова. Об этом сообщает администрация города.В администрации уточняют, что запрет движения на данном участке действует с 29 марта. Информацию о снятии ограничений разместят дополнительно. Жителей и гостей столицы Крыма просят учитывать это при планировании маршрутов по городу.Накануне движение было ограничено в Черноморском районе Крыма. Вода затопила участок дороги Межводное – Зайцево.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объездаНа дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальтаДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда
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симферополь, ограничение движения, новости крыма, крым, транспорт, логистика
В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен

Движение на улице Бориса Хохлова в Симферополе ограничено из-за повреждения проезжей части

11:40 29.03.2024 (обновлено: 11:42 29.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "кирпич", запрещающий въезд любых транспортных средств, кроме маршрутных
Дорожный знак кирпич, запрещающий въезд любых транспортных средств, кроме маршрутных - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе ограничили движение на участке улицы Бориса Хохлова. Об этом сообщает администрация города.
"По результатам проведенного обследования специалистами департамента городского хозяйства администрации города Симферополя на улице Бориса Хохлова (участок домов № 13 – 21) выявлены повреждения проезжей части, бортового камня, смещения и деформации склона дороги (подошвы и насыпи)", - объясняют причину в администрации.
В администрации уточняют, что запрет движения на данном участке действует с 29 марта. Информацию о снятии ограничений разместят дополнительно. Жителей и гостей столицы Крыма просят учитывать это при планировании маршрутов по городу.
Накануне движение было ограничено в Черноморском районе Крыма. Вода затопила участок дороги Межводное – Зайцево.
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