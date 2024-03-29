https://crimea.ria.ru/20240329/v-simferopole-iz-za-polzuschego-sklona-ogranichili-dvizhenie-na-odnoy-iz-ulits-1136127834.html

В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен

В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен - РИА Новости Крым, 29.03.2024

В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен

В Симферополе ограничили движение на участке улицы Бориса Хохлова. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T11:40

2024-03-29T11:40

2024-03-29T11:42

ситуация на дорогах крыма

симферополь

ограничение движения

новости крыма

крым

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе ограничили движение на участке улицы Бориса Хохлова. Об этом сообщает администрация города.В администрации уточняют, что запрет движения на данном участке действует с 29 марта. Информацию о снятии ограничений разместят дополнительно. Жителей и гостей столицы Крыма просят учитывать это при планировании маршрутов по городу.Накануне движение было ограничено в Черноморском районе Крыма. Вода затопила участок дороги Межводное – Зайцево.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объездаНа дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальтаДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, ограничение движения, новости крыма, крым, транспорт, логистика