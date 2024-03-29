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Судоходство в Черном море - Лавров прокомментировал предложения ООН
Судоходство в Черном море - Лавров прокомментировал предложения ООН - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Судоходство в Черном море - Лавров прокомментировал предложения ООН
Предложения Турции и ООН о судоходстве в Черном море ни к чему не привели. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Известиям". РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T09:13
2024-03-29T09:13
2024-03-29T09:13
сергей лавров
черное море
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турция
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Предложения Турции и ООН о судоходстве в Черном море ни к чему не привели. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Известиям".В феврале глава ООН Антониу Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и украинскому президенту Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. "Были сообщения и публичные заявления как от турецкого руководства, так и ООН. Не вдаваясь в детали, скажу, что они ни к чему не привели", - сказал министр.Он подчеркнул, что позиция РФ в этом вопросе остается неизменной: любые предложения могут быть рассмотрены только на условиях взаимности, с соблюдением пунктов все еще действующего меморандума о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН, который фактически не соблюдается."Этот меморандум (в рамках зерновой сделки), гарантирует, что генсекретарь будет добиваться от Запада снятия санкций на пути российского экспорта удобрения и зерновых. Он не выполняется", - констатировал Лавров.18 июля 2023 года Россия прекратила все свои обязательства, связанные с зерновой сделкой, поскольку коллективный Запад не выполнил своих обязательств. Ключевые требования России, которые так и не были удовлетворены, - это подключение к системе SWIFT Россельхозбанка и отмена санкций, наложенных на ведущие российские компании по производству удобрений.2 сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в ООН сформировали новый пакет предложений для России, в который входит включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе Письмо об этом было направлено в российский МИД.Однако в Министерстве иностранных дел России заявили, что это письмо не содержит ничего, кроме обещаний, и поэтому позиция России по этому вопросу остается неизменной. При этом Владимир Путин заверил, что Россия открыта для переговоров и готова возобновить зерновую сделку, но только после выполнения странами Запада всех обязательств.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему создание "нейтрального флота" в Черном море невозможно – экспертРоссийские корабли уничтожали мины в Черном мореКрымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнение
https://crimea.ria.ru/20231020/chernomorskaya-strategiya-zachem-ona-rossii-i-chem-pomozhet-krym--ekspert-1132213629.html
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сергей лавров, черное море, политика, оон, турция, украина, новости
Судоходство в Черном море - Лавров прокомментировал предложения ООН
Лавров: предложения Турции и ООН о черноморском судоходстве ни к чему не привели
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым.
Предложения Турции и ООН о судоходстве в Черном море ни к чему не привели. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью
"Известиям".
В феврале глава ООН Антониу Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и украинскому президенту Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море.
"Были сообщения и публичные заявления как от турецкого руководства, так и ООН. Не вдаваясь в детали, скажу, что они ни к чему не привели", - сказал министр.
Он подчеркнул, что позиция РФ в этом вопросе остается неизменной: любые предложения могут быть рассмотрены только на условиях взаимности, с соблюдением пунктов все еще действующего меморандума о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН, который фактически не соблюдается.
"Этот меморандум (в рамках зерновой сделки), гарантирует, что генсекретарь будет добиваться от Запада снятия санкций на пути российского экспорта удобрения и зерновых. Он не выполняется", - констатировал Лавров.
18 июля 2023 года Россия прекратила все свои обязательства
, связанные с зерновой сделкой, поскольку коллективный Запад не выполнил своих обязательств. Ключевые требования России
, которые так и не были удовлетворены, - это подключение к системе SWIFT Россельхозбанка и отмена санкций, наложенных на ведущие российские компании по производству удобрений.
2 сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил
о том, что в ООН сформировали новый пакет предложений для России, в который входит включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе Письмо об этом было направлено в российский МИД.
Однако в Министерстве иностранных дел России заявили
, что это письмо не содержит ничего, кроме обещаний, и поэтому позиция России по этому вопросу остается неизменной. При этом Владимир Путин заверил
, что Россия открыта для переговоров и готова возобновить зерновую сделку, но только после выполнения странами Запада всех обязательств.
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