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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Пассажирские катера в Севастополе возобновили работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T18:40
2024-03-28T18:40
2024-03-28T18:43
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Пассажирские катера в Севастополе возобновили работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Около часа дня в дептрансе города также сообщили о временной приостановке катеров на линии "Северная – Артбухта". В 14 часов дня катера возобновили работу на линии.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение катера из Севастополя в ИнкерманКатера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, северная сторона, крым, новости крыма
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Катера в Севастополе возобновили работу
18:40 28.03.2024 (обновлено: 18:43 28.03.2024)