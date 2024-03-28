https://crimea.ria.ru/20240328/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1136118664.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Пассажирские катера в Севастополе возобновили работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T18:40

2024-03-28T18:40

2024-03-28T18:43

севастополь

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

северная сторона

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Пассажирские катера в Севастополе возобновили работу после небольшого перерыва. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Около часа дня в дептрансе города также сообщили о временной приостановке катеров на линии "Северная – Артбухта". В 14 часов дня катера возобновили работу на линии.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение катера из Севастополя в ИнкерманКатера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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