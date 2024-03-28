Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-kater-severnaya---artbukhta-priostanovil-rabotu-1136100976.html
В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу
В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу
Пассажирские катера в Севастополе между Артиллерийской бухтой и Северной стороной города временно приостановили работу. Об этом сообщает департамент транспорта... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T12:56
2024-03-28T13:26
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326840_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_453acb975a0980bd2fd70c17b02e6dea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Пассажирские катера в Севастополе между Артиллерийской бухтой и Северной стороной города временно приостановили работу. Об этом сообщает департамент транспорта города.Движение катеров будет возобновлено ориентировочно в 14 – 14:30, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение катера из Севастополя в ИнкерманКатера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326840_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c549dd1edb2a9cdefe01e28c6d8e5d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, крым, новости крыма
В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу

Катер "Северная – Артбухта" в Севастополе временно приостановил работу

12:56 28.03.2024 (обновлено: 13:26 28.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Пассажирские катера в Севастополе между Артиллерийской бухтой и Северной стороной города временно приостановили работу. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Катер на линии "Северная - Артбухта" временно не осуществляет движение", – сказано в сообщении.
Движение катеров будет возобновлено ориентировочно в 14 – 14:30, уточнили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман
Катера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работу
В Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
 
СевастопольСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
14:28В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым
14:27Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву
14:01Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта
13:55РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов
13:26ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта
13:06В Кремле назвали Макрона самым ярым сторонником эскалации на Украине
12:56В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу
12:50В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы
12:30В Черноморском районе Крыма подтопило дорогу – движение ограничено
12:26Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины
12:20Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе
12:08В Севастополе задержали мужчину с крупной партией наркотиков
11:38В больницах остаются 74 пострадавших в "Крокус Сити Холле"
11:21Звуки выстрелов и взрывы слышны в Севастополе
11:09Когда достроят экотехнопарк на западе Крыма
10:37В Крыму и других регионах задержали 134 подпольных оружейника – ФСБ
10:23Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека
09:56В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России
09:43В Одессе и Харькове прогремели мощные взрывы
Лента новостейМолния