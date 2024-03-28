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В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу
В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу
Пассажирские катера в Севастополе между Артиллерийской бухтой и Северной стороной города временно приостановили работу. Об этом сообщает департамент транспорта... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T12:56
2024-03-28T12:56
2024-03-28T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Пассажирские катера в Севастополе между Артиллерийской бухтой и Северной стороной города временно приостановили работу. Об этом сообщает департамент транспорта города.Движение катеров будет возобновлено ориентировочно в 14 – 14:30, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение катера из Севастополя в ИнкерманКатера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
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севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, крым, новости крыма
В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу
Катер "Северная – Артбухта" в Севастополе временно приостановил работу
12:56 28.03.2024 (обновлено: 13:26 28.03.2024)