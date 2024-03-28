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В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу

В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Севастополе катер "Северная - Артбухта" приостановил работу

Пассажирские катера в Севастополе между Артиллерийской бухтой и Северной стороной города временно приостановили работу. Об этом сообщает департамент транспорта... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T12:56

2024-03-28T12:56

2024-03-28T13:26

севастополь

северная сторона

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Пассажирские катера в Севастополе между Артиллерийской бухтой и Северной стороной города временно приостановили работу. Об этом сообщает департамент транспорта города.Движение катеров будет возобновлено ориентировочно в 14 – 14:30, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение катера из Севастополя в ИнкерманКатера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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