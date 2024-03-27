https://crimea.ria.ru/20240327/kogda-vozobnovyat-dvizhenie-katera-iz-sevastopolya-v-inkerman-1136079206.html

Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман

Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман

Морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T16:21

2024-03-27T16:21

2024-03-27T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории, сообщает департамент транспорта города."На сегодняшний день возобновлено морское катерное сообщение через Севастопольскую бухту по линии "Графская пристань – Северная", – говорится в сообщении.В поселок Голландия и город Инкерман катера возобновят движение после уборки акватории вблизи причальной инфраструктуры от мусора, который нанесло во время шторма, добавили в дептрансе.Также временно не ходят катера на Михайловскую батарею из-за того, что шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения. Это препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно."Принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение", – добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240327/katera-s-grafskoy-pristani-na-severnuyu-v-sevastopole-vozobnovlyayut-rabotu-1136067402.html

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