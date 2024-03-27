https://crimea.ria.ru/20240327/kogda-vozobnovyat-dvizhenie-katera-iz-sevastopolya-v-inkerman-1136079206.html
Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман
Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман
Морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T16:21
2024-03-27T16:21
2024-03-27T16:21
севастополь
новости
новости крыма
инкерман
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bc27913455ba5da6c7e0bc0f8f35318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории, сообщает департамент транспорта города."На сегодняшний день возобновлено морское катерное сообщение через Севастопольскую бухту по линии "Графская пристань – Северная", – говорится в сообщении.В поселок Голландия и город Инкерман катера возобновят движение после уборки акватории вблизи причальной инфраструктуры от мусора, который нанесло во время шторма, добавили в дептрансе.Также временно не ходят катера на Михайловскую батарею из-за того, что шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения. Это препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно."Принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение", – добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240327/katera-s-grafskoy-pristani-na-severnuyu-v-sevastopole-vozobnovlyayut-rabotu-1136067402.html
севастополь
инкерман
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a84a8c8c71a9e7ab5394b83730ce5582.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, новости крыма, инкерман, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, логистика
Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман
Катера из Севастополя в Инкерман возобновят движение после уборки акватории
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории, сообщает департамент транспорта города.
"На сегодняшний день возобновлено морское катерное сообщение через Севастопольскую бухту по линии "Графская пристань – Северная", – говорится в сообщении.
В поселок Голландия и город Инкерман катера возобновят движение после уборки акватории вблизи причальной инфраструктуры от мусора, который нанесло во время шторма, добавили в дептрансе.
Также временно не ходят катера на Михайловскую батарею из-за того, что шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения. Это препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно.
"Принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение", – добавили в ведомстве.