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Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман
Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман
Морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T16:21
2024-03-27T16:21
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морской транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории, сообщает департамент транспорта города."На сегодняшний день возобновлено морское катерное сообщение через Севастопольскую бухту по линии "Графская пристань – Северная", – говорится в сообщении.В поселок Голландия и город Инкерман катера возобновят движение после уборки акватории вблизи причальной инфраструктуры от мусора, который нанесло во время шторма, добавили в дептрансе.Также временно не ходят катера на Михайловскую батарею из-за того, что шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения. Это препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно."Принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение", – добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240327/katera-s-grafskoy-pristani-na-severnuyu-v-sevastopole-vozobnovlyayut-rabotu-1136067402.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, инкерман, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, логистика
Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман

Катера из Севастополя в Инкерман возобновят движение после уборки акватории

16:21 27.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории, сообщает департамент транспорта города.
"На сегодняшний день возобновлено морское катерное сообщение через Севастопольскую бухту по линии "Графская пристань – Северная", – говорится в сообщении.
В поселок Голландия и город Инкерман катера возобновят движение после уборки акватории вблизи причальной инфраструктуры от мусора, который нанесло во время шторма, добавили в дептрансе.
Также временно не ходят катера на Михайловскую батарею из-за того, что шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения. Это препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно.
"Принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение", – добавили в ведомстве.
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
12:10
Катера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работу
 
СевастопольНовостиНовости КрымаИнкерманПаромы и катера в СевастополеМорской транспортЛогистика
 
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