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Катера и паромы временно приостановили работу в Севастополе
Катера и паромы временно приостановили работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Катера и паромы временно приостановили работу в Севастополе
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T18:24
2024-03-28T18:24
2024-03-28T18:35
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Это уже второй перерыв в работе морского транспорта в четверг. Около часа дня в дептрансе города сообщили о временной приостановке катеров на линии "Северная – Артбухта".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение катера из Севастополя в ИнкерманКатера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона, безопасность республики крым и севастополя
Катера и паромы временно приостановили работу в Севастополе
Морской транспорт приостановил движение в Севастополе
18:24 28.03.2024 (обновлено: 18:35 28.03.2024)