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Катера и паромы временно приостановили работу в Севастополе

Катера и паромы временно приостановили работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Катера и паромы временно приостановили работу в Севастополе

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T18:24

2024-03-28T18:24

2024-03-28T18:35

севастополь

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

северная сторона

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Это уже второй перерыв в работе морского транспорта в четверг. Около часа дня в дептрансе города сообщили о временной приостановке катеров на линии "Северная – Артбухта".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение катера из Севастополя в ИнкерманКатера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работуВ Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов

севастополь

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2024

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