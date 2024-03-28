https://crimea.ria.ru/20240328/direktora-kompanii-meta-obvinyayut-v-prizyvakh-k-teraktam-v-rossii-1136117539.html
Директора компании Meta* обвиняют в призывах к терактам в России
Директора компании Meta* обвиняют в призывах к терактам в России - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Директора компании Meta* обвиняют в призывах к терактам в России
Директора по коммуникациям компании "Meta Platforms Inc."* Энди Стоуна обвиняют в призывах к терактам в отношении военнослужащих России. Уголовное дело... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T18:56
2024-03-28T18:56
2024-03-28T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Директора по коммуникациям компании "Meta Platforms Inc."* Энди Стоуна обвиняют в призывах к терактам в отношении военнослужащих России. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По версии следствия, Стоун, находясь за пределами Российской Федерации, 11 марта 2022 года разместил в сети "Интернет", в том числе на своей странице в Twitter, публикацию. Она оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих ВС РФ, участвующих в проведении специальной военной операции. Материал также содержал публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти", - говорится в сообщении.По информации Генпрокуратуры РФ, данная публикация Энди Стоуна была доступна неограниченному числу пользователей сети. Директор по коммуникациям компании "Meta Platforms Inc."* скрывается от следствия. В феврале 2023 года его объявили в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Энди Стоуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).В ведомстве добавляют, проведение судебного разбирательства также возможно без подсудимого. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Решение о запрете деятельности компании "Meta Platforms Inc."* на территории России из-за осуществления экстремистской деятельности было принято Тверским районным судом города Москвы по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации 21 марта 2022 года. В октябре Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta* в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.*Признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремистаВ Крыму экстремист получил четыре года тюрьмыКиев спонсирует и организовывает убийства россиян – Кремль
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вооруженные силы россии, новости, суд, генеральная прокуратура россии
Директора компании Meta* обвиняют в призывах к терактам в России
Директор компании Meta* обвиняется в призывах к терактам в отношении военнослужащих РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Директора по коммуникациям компании "Meta Platforms Inc."* Энди Стоуна обвиняют в призывах к терактам в отношении военнослужащих России. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По версии следствия, Стоун, находясь за пределами Российской Федерации, 11 марта 2022 года разместил в сети "Интернет", в том числе на своей странице в Twitter, публикацию. Она оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих ВС РФ, участвующих в проведении специальной военной операции. Материал также содержал публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры РФ, данная публикация Энди Стоуна была доступна неограниченному числу пользователей сети. Директор по коммуникациям компании "Meta Platforms Inc."* скрывается от следствия. В феврале 2023 года его объявили в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Энди Стоуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
"Были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Стоуна. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Тем не менее, выполнены все следственные действия, производство которых возможно и в отсутствие обвиняемого", - уточняют в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве добавляют, проведение судебного разбирательства также возможно без подсудимого. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Решение о запрете деятельности компании "Meta Platforms Inc."* на территории России из-за осуществления экстремистской деятельности было принято Тверским районным судом города Москвы по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации 21 марта 2022 года. В октябре Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta*
в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
*Признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
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