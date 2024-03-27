https://crimea.ria.ru/20240327/v-neskolkikh-rayonakh-sevastopolya-27-marta-otklyuchat-elektrichestvo-1136055123.html
В нескольких районах Севастополя 27 марта отключат электричество
В нескольких районах Севастополя 27 марта отключат электричество - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В нескольких районах Севастополя 27 марта отключат электричество
В среду, 27 марта, в связи с проведением ремонтных работ на электрооборудовании мощностью 0,4 кВ будет отключено электричество в некоторых районах Севастополя. РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T08:33
2024-03-27T08:33
2024-03-27T08:33
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В среду, 27 марта, в связи с проведением ремонтных работ на электрооборудовании мощностью 0,4 кВ будет отключено электричество в некоторых районах Севастополя.С 09:00 до 14:00 будет отключен свет по улицам: Журналиста Хамадана, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Камышовое шоссе, Писателя Аверченко, Поэта Сельвинского, Петра Градова, а также в переулках Первый Хвойный и Второй Хвойный, Хвойном тупике и СНТ "Победа".В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора могут быть отключены абоненты на улицах: Павла Корчагина, Челнокова, Академическая, Учительская, Университетская, Ректорская, Студенческая, Щитовая, Парковая, Пограничная, Деметринская, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Композиторская, Гончарная, а также в бухте Омега, в переулках Первый и Второй Академический, СТ "Энтузиаст", "Керамик" и ТСН "Благодатный".Могут быть также отключены с 09:00 до 17:00 улицы в севастопольских селах:Штурмовое – улицы Мераба, Придорожная, Дагджи, Полевая, Поворотная, тупик Поворотный;Гончарное – КСП "Красный Октябрь";Передовое – Нагорная, Приклубная, Западная, Можжевеловая, Морская, а также в переулках Нагорный и Тихий.В поселке Сахарная головка – улица Овощная, Валерия Волкова, Тимирязева.Более точно адреса, по которым возможны отключения, можно уточнить в официальном Telegram-канале Севастопольэнерго.Утром на 15 минут, с 07:45 до 08:00, будет прекращена подача электроэнергии абонентам из Балаклавы. Отключение будет произведено в связи с ремонтными работами в сети напряжением 110 000 В на время оперативных переключений.Ремонтные работы на электросетях в Севастополе проводятся почти ежедневно. Так, жители некоторых улиц Севастополя по этой причине оставались без электричества во вторник, 26 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую ЯлтуВ Крыму многодетную семью оставили без света – дело в прокуратуреВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, севастополь, севастопольэнерго, электросети, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
В нескольких районах Севастополя 27 марта отключат электричество
Отключение света в некоторых районах Севастополя планируют 27 марта – адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В среду, 27 марта, в связи с проведением ремонтных работ на электрооборудовании мощностью 0,4 кВ будет отключено электричество в некоторых районах Севастополя.
С 09:00 до 14:00 будет отключен свет по улицам: Журналиста Хамадана, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Камышовое шоссе, Писателя Аверченко, Поэта Сельвинского, Петра Градова, а также в переулках Первый Хвойный и Второй Хвойный, Хвойном тупике и СНТ "Победа".
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора могут быть отключены абоненты на улицах: Павла Корчагина, Челнокова, Академическая, Учительская, Университетская, Ректорская, Студенческая, Щитовая, Парковая, Пограничная, Деметринская, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Композиторская, Гончарная, а также в бухте Омега, в переулках Первый и Второй Академический, СТ "Энтузиаст", "Керамик" и ТСН "Благодатный".
Могут быть также отключены с 09:00 до 17:00 улицы в севастопольских селах:
Штурмовое – улицы Мераба, Придорожная, Дагджи, Полевая, Поворотная, тупик Поворотный;
Гончарное – КСП "Красный Октябрь";
Передовое – Нагорная, Приклубная, Западная, Можжевеловая, Морская, а также в переулках Нагорный и Тихий.
В поселке Сахарная головка – улица Овощная, Валерия Волкова, Тимирязева.
Более точно адреса, по которым возможны отключения, можно уточнить в официальном Telegram-канале Севастопольэнерго
.
Утром на 15 минут, с 07:45 до 08:00, будет прекращена подача электроэнергии абонентам из Балаклавы. Отключение будет произведено в связи с ремонтными работами в сети напряжением 110 000 В на время оперативных переключений.
Ремонтные работы на электросетях в Севастополе проводятся почти ежедневно. Так, жители некоторых улиц Севастополя по этой причине оставались без электричества
во вторник, 26 марта.
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