https://crimea.ria.ru/20240326/chast-sevastopolya-vo-vtornik-ostanetsya-bez-sveta--adresa-i-sroki-1136017329.html

Часть Севастополя во вторник останется без света – адреса и сроки

Часть Севастополя во вторник останется без света – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Часть Севастополя во вторник останется без света – адреса и сроки

Десятки улиц в Севастополе останутся во вторник без электричества из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T07:03

2024-03-26T07:03

2024-03-26T07:03

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Десятки улиц в Севастополе останутся во вторник без электричества из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 9 часов утра до полудня отключение запланировано по улице Очаковцев, 19. С 9.00 до 16 часов – по проспекту Победы, 28 и 32.В период с 9 часов утра до пяти часов вечера полуторачасовые отключения возможны по адресам Генерала Ракова, 12-14, 20, 3-35, Полетная, 18-А, 4-18, Планерная, 16-А, 16-Б, 12-А, 18-Б, 10-А, 10-12, 1-Б, 1-А, 11-17, Кедрина, 2-Ж, 2-А, 2-Д, 2-Г, 2-В, 1-5, 11, Парашютная, кад, 600, 39-41, 885, Колодезная, 54, Паши Ангелиной, 623, 1623, Тимма, 40-Б/2, 42-В, 42-А,42/1, 42-В/2, 8, Урусова, 18, 28, 15-А, 17-А, 15-37, Нежинская, 2-14, 3-13, Виноградная, 8-10, 1, Гумилева, 1, 5, Мате Залки, 34, 40, Урожайная, 2,1, Лучистая, 4-12, 1-А, 1, площадь Якорная, 5, Василия Шукшина, 44-А, 44-В, 42-44, 51, Ромашковая, 82-А, 80-А,56-60, 66, 72-76, 80-82, 41-43, 49, 55, 776, Муромская, 182-А, 188-А, Горпищенко, 109/42, 109/36, 109/33, 109/34, Маслиновая, 44-А, 57, 171/58.На территории поселка Мекензиевы горы также до 17 часов возможны отключения по улицам Миндальной, 4, 32-44, 7, 21-23, Мищенко, 4-16, 21-А, 5, 17, 23-29, 39-43, 51, 55, 88, Путейской, 10-48, 747, 2617, Центральной, 6, 20, 26, 30-34, 40-42, 23, 29, 33, 41, 53, 2-й обороны, 108/2-А, 108/1, 108/2, 108/11, 108, Предместной, 81-А, 77-Б, 77-А, 75-77, 81, 3-я Комендорская, 10-А, 2, 14-20, 1238, 1254, 21-А, кад. 829, 7, 15-21, 1237, 1255, 4-я Комендорская, 16-А,2-10,16,9-А,1-15, 2-я Комендорская, 24-А, 2-18, 24, 1156, 1256, 3, 7-13, 1157, 1-ая Комендорская, 6-А, 6-18, 1182, 1188, 1181, 1187, Каштановой, 23, 5-я Комендорская, 826-к, 6, 10, 3-А, 1, 5-7, 1194, 1198, 1196, 1193, 6-я Комендорская, 1-3, 13, 19, в границах садовых кооперативов "Гидрограф", 40 и "Сапун-гора", 32, 1, 15, 47, "Дружба", 15, по улицам Кроссовой, 2, 8, 14-16, 1-я Беговая, 12-А, 10-12, 15-А, 19-А, 5, 15, 575, 2-я Беговая, 572-кад, 11-А, кад. 572, 11, Истомина, 2-А, 2-4, 15-А, 19/2, 1-29, 2-я Бастионная, 1-15, Варшавская, 8, 12-30, Героев Севастополя, 70-72, 76-82, 39-47, 55-57, Полтавской, 2-28, 1-9, 13-25, Суздальской, 2-20, 1-7, Пулеметчика Андреева, 8-А, 6-8, 14, 11, Разведчика Колобуна, 18-А, 7, 21-23, 329, Айландовой, 12-14, 18, в переулках Беговом, 10-12, 552-556, 586, 553, 585, Кременчугском, 2-8, 1-3, Мореходном, 2-14, 1-5, в проездах Беговом, 18, 598, 603, Троицком, 2-12, 15-А, 7-А, 5-Б, 1-3, 9, 17 и по Радарному шоссе, 128.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многодетную семью оставили без света – дело в прокуратуреЧистое небо: когда улицы Симферополя освободят от проводовКрымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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