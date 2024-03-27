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Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек
Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек
В центре Курска пассажирский автобус протаранил несколько автомобилей, в результате пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T17:14
2024-03-27T17:14
2024-03-27T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В центре Курска пассажирский автобус протаранил несколько автомобилей, в результате пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.По предварительной информации, водитель автобуса ЛиАЗ сначала врезался в стоящий автомобиль УАЗ, потом столкнулся с иномаркой KIA Rio, а затем еще с пятью рядом стоящими машинами. Несколько легковушек загорелись.Затем автобус врезался в ограждение, а после – в автобус "Волгобас", который стоял на остановке.Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, шестеро из 10 пострадавших госпитализированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с пассажирским автобусом и автокраном: 8 пострадавшихДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курск, новости, дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автобус, общественный транспорт
Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в массовом ДТП с автобусом и легковушками – МВД
17:14 27.03.2024 (обновлено: 17:32 27.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В центре Курска пассажирский автобус протаранил несколько автомобилей, в результате пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По предварительной информации, водитель автобуса ЛиАЗ сначала врезался в стоящий автомобиль УАЗ, потом столкнулся с иномаркой KIA Rio, а затем еще с пятью рядом стоящими машинами. Несколько легковушек загорелись.
Затем автобус врезался в ограждение, а после – в автобус "Волгобас", который стоял на остановке.
"В результате ДТП пострадали 10 человек, из них двое несовершеннолетних. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия. Действиям его участников будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, шестеро из 10 пострадавших госпитализированы.
"Чудом удалось избежать большего числа пострадавших среди пешеходов. В причинах аварии предстоит разобраться, но очевидно, что нужно продолжать заменять старые автобусы на новые", – написал он в своем Telegram-канале.
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