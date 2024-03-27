https://crimea.ria.ru/20240327/massovoe-dtp-v-tsentre-kurska-postradali-10-chelovek-1136080473.html

Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек

Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек

В центре Курска пассажирский автобус протаранил несколько автомобилей, в результате пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T17:14

2024-03-27T17:14

2024-03-27T17:32

курск

новости

дтп

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

автобус

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В центре Курска пассажирский автобус протаранил несколько автомобилей, в результате пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.По предварительной информации, водитель автобуса ЛиАЗ сначала врезался в стоящий автомобиль УАЗ, потом столкнулся с иномаркой KIA Rio, а затем еще с пятью рядом стоящими машинами. Несколько легковушек загорелись.Затем автобус врезался в ограждение, а после – в автобус "Волгобас", который стоял на остановке.Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, шестеро из 10 пострадавших госпитализированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с пассажирским автобусом и автокраном: 8 пострадавшихДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, новости, дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автобус, общественный транспорт