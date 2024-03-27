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Горы Крыма засыпало снегом
Горы Крыма засыпало снегом - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Горы Крыма засыпало снегом
Гору Ай-Петри и Ангарский перевал в Крыму в минувшие сутки присыпало снегом, однако на полуостров идет существенное потепление и надолго снежный покров не... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T12:22
2024-03-27T12:22
2024-03-27T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Гору Ай-Петри и Ангарский перевал в Крыму в минувшие сутки присыпало снегом, однако на полуостров идет существенное потепление и надолго снежный покров не задержится. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Уже в четверг в Крыму существенно потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов.25 и 26 марта на территории полуострова действовало штормовое предупреждение. Балканский циклон принес дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер усилился до 22-27 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтопленийЧетырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на КубаньШторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым
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Горы Крыма засыпало снегом
Гору Ай-Петри и Ангарский перевал в Крыму засыпало снегом
12:22 27.03.2024 (обновлено: 12:34 27.03.2024)