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Горы Крыма засыпало снегом - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Горы Крыма засыпало снегом
Горы Крыма засыпало снегом - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Горы Крыма засыпало снегом
Гору Ай-Петри и Ангарский перевал в Крыму в минувшие сутки присыпало снегом, однако на полуостров идет существенное потепление и надолго снежный покров не... РИА Новости Крым, 27.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Гору Ай-Петри и Ангарский перевал в Крыму в минувшие сутки присыпало снегом, однако на полуостров идет существенное потепление и надолго снежный покров не задержится. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Уже в четверг в Крыму существенно потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов.25 и 26 марта на территории полуострова действовало штормовое предупреждение. Балканский циклон принес дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер усилился до 22-27 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтопленийЧетырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на КубаньШторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым
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Горы Крыма засыпало снегом

Гору Ай-Петри и Ангарский перевал в Крыму засыпало снегом

12:22 27.03.2024 (обновлено: 12:34 27.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Ангарском перевале
На Ангарском перевале - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Гору Ай-Петри и Ангарский перевал в Крыму в минувшие сутки присыпало снегом, однако на полуостров идет существенное потепление и надолго снежный покров не задержится. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Вчера через территорию Крыма прошел холодный фронтальный раздел, который на одни сутки испортил нам погоду. У нас шел сильный дождь, усилился ветер, а в горах выпал мокрый снег. Прямо сейчас Ай-Петри и Ангарский перевал усыпаны снегом, но, конечно, все будет таять", – рассказала она.

Уже в четверг в Крыму существенно потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов.
25 и 26 марта на территории полуострова действовало штормовое предупреждение. Балканский циклон принес дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер усилился до 22-27 м/с.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымАнгарский перевалАй-ПетриКрымская погодаПогода в Крыму
 
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