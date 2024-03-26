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В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский
В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский
В торговых центрах Крыма появится ростовая фигура участкового, которая будет предупреждать граждан о мошеннических схемах. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T09:53
2024-03-26T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В торговых центрах Крыма появится ростовая фигура участкового, которая будет предупреждать граждан о мошеннических схемах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.Идею создания такой фигуры позаимствовали у коллег из других регионов страны, но прототипом для нее стал крымский полицейский – лучший участковый уполномоченный, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса Дмитрий Скалозубов. В торговых центрах он держит в руках плакат, предупреждающий о действиях телефонных мошенников.Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам через мессенджеры, написано на плакате. Кроме того, не существует никаких "безопасных счетов", на которые банковские сотрудники просят перевести деньги.В последнее время количество подобных преступлений выросло на 20% – это почти треть от всех преступлений, совершаемых в республике, подчеркивают в МВД. Так, недавно в Севастополе пенсионерка отдала телефонным мошенникам 3,6 млн рублей – курьера, который должен был доставить деньги, задержала полиция.Читайте также на РИА Новости Крым:Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
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наталья кашкарова, новости крыма, крым, мвд по республике крым, общество, безопасность, мессенджеры
В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский

Ростовую фигуру полицейского установят в магазинах и в почтовых отделениях Крыма

09:53 26.03.2024
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымРостовую фигуру полицейского установят в магазинах и в почтовых отделениях Крыма
Ростовую фигуру полицейского установят в магазинах и в почтовых отделениях Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В торговых центрах Крыма появится ростовая фигура участкового, которая будет предупреждать граждан о мошеннических схемах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.

"Сейчас мы пока установили их в крупных торговых центрах Симферополя, но работа продолжается. Будет установлен еще макет на Главпочтамте, с другой немного информацией, которая ориентирована на пожилых людей. Для того, чтобы предупредить людей о схеме "ваш родственник попал в ДТП", – объяснила она.

Идею создания такой фигуры позаимствовали у коллег из других регионов страны, но прототипом для нее стал крымский полицейский – лучший участковый уполномоченный, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса Дмитрий Скалозубов. В торговых центрах он держит в руках плакат, предупреждающий о действиях телефонных мошенников.

"Данная схема направлена на профилактику по звонкам через мессенджеры. Это когда звонят якобы из банка и говорят, что на вас оформляют кредит или ваши деньги надо перевести на более безопасный счет", – уточнила Кашкарова.

Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам через мессенджеры, написано на плакате. Кроме того, не существует никаких "безопасных счетов", на которые банковские сотрудники просят перевести деньги.
В последнее время количество подобных преступлений выросло на 20% – это почти треть от всех преступлений, совершаемых в республике, подчеркивают в МВД. Так, недавно в Севастополе пенсионерка отдала телефонным мошенникам 3,6 млн рублей – курьера, который должен был доставить деньги, задержала полиция.
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