В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский
Ростовую фигуру полицейского установят в магазинах и в почтовых отделениях Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике КрымРостовую фигуру полицейского установят в магазинах и в почтовых отделениях Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В торговых центрах Крыма появится ростовая фигура участкового, которая будет предупреждать граждан о мошеннических схемах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.
"Сейчас мы пока установили их в крупных торговых центрах Симферополя, но работа продолжается. Будет установлен еще макет на Главпочтамте, с другой немного информацией, которая ориентирована на пожилых людей. Для того, чтобы предупредить людей о схеме "ваш родственник попал в ДТП", – объяснила она.
Идею создания такой фигуры позаимствовали у коллег из других регионов страны, но прототипом для нее стал крымский полицейский – лучший участковый уполномоченный, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса Дмитрий Скалозубов. В торговых центрах он держит в руках плакат, предупреждающий о действиях телефонных мошенников.
"Данная схема направлена на профилактику по звонкам через мессенджеры. Это когда звонят якобы из банка и говорят, что на вас оформляют кредит или ваши деньги надо перевести на более безопасный счет", – уточнила Кашкарова.
Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам через мессенджеры, написано на плакате. Кроме того, не существует никаких "безопасных счетов", на которые банковские сотрудники просят перевести деньги.
В последнее время количество подобных преступлений выросло на 20% – это почти треть от всех преступлений, совершаемых в республике, подчеркивают в МВД. Так, недавно в Севастополе пенсионерка отдала телефонным мошенникам 3,6 млн рублей – курьера, который должен был доставить деньги, задержала полиция.
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