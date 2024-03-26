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В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский

В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский

В торговых центрах Крыма появится ростовая фигура участкового, которая будет предупреждать граждан о мошеннических схемах. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T09:53

2024-03-26T09:53

2024-03-26T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В торговых центрах Крыма появится ростовая фигура участкового, которая будет предупреждать граждан о мошеннических схемах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.Идею создания такой фигуры позаимствовали у коллег из других регионов страны, но прототипом для нее стал крымский полицейский – лучший участковый уполномоченный, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса Дмитрий Скалозубов. В торговых центрах он держит в руках плакат, предупреждающий о действиях телефонных мошенников.Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам через мессенджеры, написано на плакате. Кроме того, не существует никаких "безопасных счетов", на которые банковские сотрудники просят перевести деньги.В последнее время количество подобных преступлений выросло на 20% – это почти треть от всех преступлений, совершаемых в республике, подчеркивают в МВД. Так, недавно в Севастополе пенсионерка отдала телефонным мошенникам 3,6 млн рублей – курьера, который должен был доставить деньги, задержала полиция.Читайте также на РИА Новости Крым:Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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