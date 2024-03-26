https://crimea.ria.ru/20240326/putin-organy-prokuratury-donbassa-i-novorossii-budem-ukreplyat-i-dalshe-1136047313.html

Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше

Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше

Органы прокуратуры в регионах Донбасса и Новороссии будут укрепляться и дальше для более эффективной интеграции новых регионов в правовое и экономическое... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T14:38

2024-03-26T14:38

2024-03-26T14:38

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Органы прокуратуры в регионах Донбасса и Новороссии будут укрепляться и дальше для более эффективной интеграции новых регионов в правовое и экономическое пространство России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Президент высказал особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они, как и их коллеги в приграничных регионах, "действуют мужественно, в сложной обстановке выполняют свои обязанности, помогают людям в решении острых проблем, защищают их права и законные интересы".Путин также отметил, что в текущем году органам прокуратуры необходимо усилить работу по ряду ключевых направлений, прежде всего, защите трудовых социальных жилищных и других прав граждан. Он подчеркнул, что эти вопросы должны быть приоритетом. Кроме того, органам прокуратуры нужно добиваться своевременных и полных выплат зарплат, пенсий, пособий и субсидий.Также приоритетным направлением является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставовПутин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфереНаказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, генеральная прокуратура рф, новые регионы россии, новости, закон и право