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Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше
Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше
Органы прокуратуры в регионах Донбасса и Новороссии будут укрепляться и дальше для более эффективной интеграции новых регионов в правовое и экономическое... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T14:38
2024-03-26T14:38
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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генеральная прокуратура рф
новые регионы россии
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Органы прокуратуры в регионах Донбасса и Новороссии будут укрепляться и дальше для более эффективной интеграции новых регионов в правовое и экономическое пространство России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Президент высказал особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они, как и их коллеги в приграничных регионах, "действуют мужественно, в сложной обстановке выполняют свои обязанности, помогают людям в решении острых проблем, защищают их права и законные интересы".Путин также отметил, что в текущем году органам прокуратуры необходимо усилить работу по ряду ключевых направлений, прежде всего, защите трудовых социальных жилищных и других прав граждан. Он подчеркнул, что эти вопросы должны быть приоритетом. Кроме того, органам прокуратуры нужно добиваться своевременных и полных выплат зарплат, пенсий, пособий и субсидий.Также приоритетным направлением является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставовПутин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфереНаказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде
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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, генеральная прокуратура рф, новые регионы россии, новости, закон и право
Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше

Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии

14:38 26.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Органы прокуратуры в регионах Донбасса и Новороссии будут укрепляться и дальше для более эффективной интеграции новых регионов в правовое и экономическое пространство России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Президент высказал особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они, как и их коллеги в приграничных регионах, "действуют мужественно, в сложной обстановке выполняют свои обязанности, помогают людям в решении острых проблем, защищают их права и законные интересы".
Путин также отметил, что в текущем году органам прокуратуры необходимо усилить работу по ряду ключевых направлений, прежде всего, защите трудовых социальных жилищных и других прав граждан. Он подчеркнул, что эти вопросы должны быть приоритетом. Кроме того, органам прокуратуры нужно добиваться своевременных и полных выплат зарплат, пенсий, пособий и субсидий.
Также приоритетным направлением является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.
"Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения закона. Военных прокуроров прошу сделать особый акцент на защите прав военнослужащих", - сказал Путин.
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Владимир Путин (политик)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьГенеральная прокуратура РФНовые регионы РоссииНовостиЗакон и право
 
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