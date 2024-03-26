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Главные новости Крыма: 26 марта

Главные новости Крыма: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Главные новости Крыма: 26 марта

В Севастополе после ракетной атаки в ремонте нуждается более 120 зданий. В Судаке из-за непогоды разрушается набережная. В Белогорском районе Крыма совершено... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T22:45

2024-03-26T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе после ракетной атаки в ремонте нуждается более 120 зданий. В Судаке из-за непогоды разрушается набережная. В Белогорском районе Крыма совершено нападение на многодетную семью – избили мать пятерых детей. Олимпийский чемпион из Крыма заявил, что российским спортсменам не стоит участвовать в Олимпиаде в Париже.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Более 120 зданий повреждены в СевастополеВ Севастополе в результате массированной ракетной атаки ВСУ получили повреждения более 120 жилых и административных зданий. Об этом в ходе заседания правительства сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский."Повреждены 96 многоквартирных и частных домов, 30 административных и коммерческих, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров", – уточнил Краснокутский.Чиновник отметил, что в течение первых суток после атаки на телефоны 112 поступило около 400 обращений, в том числе по взрывоопасным предметам и осколкам.В Судаке разрушается набережнаяРазрушение набережной Судака началось после сильного шторма в конце ноября прошлого года и продолжает разрушаться под влиянием непогоды. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информационного сопровождения и обеспечения деятельности администрации города Судак.На данный момент есть предварительная договоренность о выделении средств на ремонт набережной Судака из резервного фонда республики.Разбойное нападение на многодетную семьюПо версии следствия, происшествие случилось в селе Вишневом, в марте 2018 года. Обвиняемый действовал вместе с тремя подельниками, которые ранее уже были осуждены."Сокрыв лица под масками, мужчины проникли в одно из домовладений, где проживала женщина и пятеро ее несовершеннолетних детей. Избив хозяйку дома, они потребовали передать им деньги и ценности. Получив денежные средства и ювелирные украшения стоимостью два млн рублей, мужчины скрылись с места происшествия", - уточнили детали нападения в надзорном ведомстве.После совершения преступления обвиняемый долго скрывался в других регионах России, но в январе был задержан правоохранителями и заключен под стражу.В Симферополе "тушили" самый старый в городе кинотеатрПожарно-тактические учения по третьему рангу сложности прошли во вторник утром в здании кинотеатра имени Тараса Шевченко в Симферополе. По легенде учений, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки на третьем этаже здания. Огонь и едкий дым распространились на всю площадь помещения и за его пределы."Подразумевается, что тушение пожара осложняется массовым сосредоточением взрослых и детей, возможна паника. Кроме того, обшивка сидений, пластиковые столы, обшивка стен - все это вызывает токсичные дымы, в течение пяти минут человек может угореть. Поэтому отрабатываем действия, чтобы как можно быстрее приехать на место, зайти в здание, найти и эвакуировать пострадавших", - рассказал журналистам замначальника Симферопольского пожарно-спасательного гарнизона майор Александр Агеев.Айвазян: российским атлетам не стоит ехать в ПарижРоссийским атлетам следует воздержаться от участия в Олимпийских играх в Париже, так как Международный олимпийский комитет (МОК) обязательно выставит их как несогласных с политикой страны, а после раздуют очередной унизительный скандал. Такое мнение выразил чемпион по стрельбе XXIX Олимпийских игр в Пекине Артур Айвазян.Он напомнил, что в 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро российских атлетов отстранили по мнимому допинговому скандалу. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены столкнулись с откровенной травлей. Вопрос допинга уже мало кого волнует – спортсменов зачастую отстраняют от игр только по политическим соображениям. Однако коллективному западу и МОК очень надо, чтобы какой-то десяток атлетов из России все-таки приехал на игры в Париж, уверен чемпион.

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https://crimea.ria.ru/20240326/vremya-nikchemnykh-liderov-v-krymu-otvetili-na-slova-borrelya-ob-ukraine-1136042688.html

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