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Главные новости Крыма: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Главные новости Крыма: 26 марта
Главные новости Крыма: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Главные новости Крыма: 26 марта
В Севастополе после ракетной атаки в ремонте нуждается более 120 зданий. В Судаке из-за непогоды разрушается набережная. В Белогорском районе Крыма совершено... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T22:45
2024-03-26T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе после ракетной атаки в ремонте нуждается более 120 зданий. В Судаке из-за непогоды разрушается набережная. В Белогорском районе Крыма совершено нападение на многодетную семью – избили мать пятерых детей. Олимпийский чемпион из Крыма заявил, что российским спортсменам не стоит участвовать в Олимпиаде в Париже.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Более 120 зданий повреждены в СевастополеВ Севастополе в результате массированной ракетной атаки ВСУ получили повреждения более 120 жилых и административных зданий. Об этом в ходе заседания правительства сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский."Повреждены 96 многоквартирных и частных домов, 30 административных и коммерческих, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров", – уточнил Краснокутский.Чиновник отметил, что в течение первых суток после атаки на телефоны 112 поступило около 400 обращений, в том числе по взрывоопасным предметам и осколкам.В Судаке разрушается набережнаяРазрушение набережной Судака началось после сильного шторма в конце ноября прошлого года и продолжает разрушаться под влиянием непогоды. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информационного сопровождения и обеспечения деятельности администрации города Судак.На данный момент есть предварительная договоренность о выделении средств на ремонт набережной Судака из резервного фонда республики.Разбойное нападение на многодетную семьюПо версии следствия, происшествие случилось в селе Вишневом, в марте 2018 года. Обвиняемый действовал вместе с тремя подельниками, которые ранее уже были осуждены."Сокрыв лица под масками, мужчины проникли в одно из домовладений, где проживала женщина и пятеро ее несовершеннолетних детей. Избив хозяйку дома, они потребовали передать им деньги и ценности. Получив денежные средства и ювелирные украшения стоимостью два млн рублей, мужчины скрылись с места происшествия", - уточнили детали нападения в надзорном ведомстве.После совершения преступления обвиняемый долго скрывался в других регионах России, но в январе был задержан правоохранителями и заключен под стражу.В Симферополе "тушили" самый старый в городе кинотеатрПожарно-тактические учения по третьему рангу сложности прошли во вторник утром в здании кинотеатра имени Тараса Шевченко в Симферополе. По легенде учений, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки на третьем этаже здания. Огонь и едкий дым распространились на всю площадь помещения и за его пределы."Подразумевается, что тушение пожара осложняется массовым сосредоточением взрослых и детей, возможна паника. Кроме того, обшивка сидений, пластиковые столы, обшивка стен - все это вызывает токсичные дымы, в течение пяти минут человек может угореть. Поэтому отрабатываем действия, чтобы как можно быстрее приехать на место, зайти в здание, найти и эвакуировать пострадавших", - рассказал журналистам замначальника Симферопольского пожарно-спасательного гарнизона майор Александр Агеев.Айвазян: российским атлетам не стоит ехать в ПарижРоссийским атлетам следует воздержаться от участия в Олимпийских играх в Париже, так как Международный олимпийский комитет (МОК) обязательно выставит их как несогласных с политикой страны, а после раздуют очередной унизительный скандал. Такое мнение выразил чемпион по стрельбе XXIX Олимпийских игр в Пекине Артур Айвазян.Он напомнил, что в 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро российских атлетов отстранили по мнимому допинговому скандалу. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены столкнулись с откровенной травлей. Вопрос допинга уже мало кого волнует – спортсменов зачастую отстраняют от игр только по политическим соображениям. Однако коллективному западу и МОК очень надо, чтобы какой-то десяток атлетов из России все-таки приехал на игры в Париж, уверен чемпион.
https://crimea.ria.ru/20240326/v-krymu-budut-sudit-muzhchinu-po-obvineniyu-v-pedofilii-1136042850.html
https://crimea.ria.ru/20240326/vremya-nikchemnykh-liderov-v-krymu-otvetili-na-slova-borrelya-ob-ukraine-1136042688.html
https://crimea.ria.ru/20240326/v-yalte-s-1-iyunya-ostanovyat-vse-chastnye-stroyki-1136038867.html
https://crimea.ria.ru/20240326/uefa-prosyat-dopustit-kluby-iz-kryma-k-uchastiyu-v-lige-konferentsiy-1136052582.html
https://crimea.ria.ru/20240326/dinastiya-medikov-iz-kerchi-so-svoimi-ochen-slozhno-khodit-v-operatsionnuyu-1136042458.html
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4.7
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главное за день, крым, новости крыма, общество, артур айвазян, ялта, феодосия, симферополь
Главные новости Крыма: 26 марта

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 26 марта

22:45 26.03.2024
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе после ракетной атаки в ремонте нуждается более 120 зданий. В Судаке из-за непогоды разрушается набережная. В Белогорском районе Крыма совершено нападение на многодетную семью – избили мать пятерых детей. Олимпийский чемпион из Крыма заявил, что российским спортсменам не стоит участвовать в Олимпиаде в Париже.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Более 120 зданий повреждены в Севастополе

В Севастополе в результате массированной ракетной атаки ВСУ получили повреждения более 120 жилых и административных зданий. Об этом в ходе заседания правительства сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
"Повреждены 96 многоквартирных и частных домов, 30 административных и коммерческих, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров", – уточнил Краснокутский.
Чиновник отметил, что в течение первых суток после атаки на телефоны 112 поступило около 400 обращений, в том числе по взрывоопасным предметам и осколкам.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии

В Судаке разрушается набережная

Разрушение набережной Судака началось после сильного шторма в конце ноября прошлого года и продолжает разрушаться под влиянием непогоды. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информационного сопровождения и обеспечения деятельности администрации города Судак.
"Первые повреждения набережная Судака получила во время шторма в ноябре прошлого года. В течение зимы, под воздействием штормов и непогоды образовавшаяся трещина постепенно увеличивалась и к концу марта приобрела существующие масштабы", – пояснили в администрации.
На данный момент есть предварительная договоренность о выделении средств на ремонт набережной Судака из резервного фонда республики.
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Время никчемных лидеров: в Крыму ответили на слова Борреля об Украине

Разбойное нападение на многодетную семью

По версии следствия, происшествие случилось в селе Вишневом, в марте 2018 года. Обвиняемый действовал вместе с тремя подельниками, которые ранее уже были осуждены.
"Сокрыв лица под масками, мужчины проникли в одно из домовладений, где проживала женщина и пятеро ее несовершеннолетних детей. Избив хозяйку дома, они потребовали передать им деньги и ценности. Получив денежные средства и ювелирные украшения стоимостью два млн рублей, мужчины скрылись с места происшествия", - уточнили детали нападения в надзорном ведомстве.
После совершения преступления обвиняемый долго скрывался в других регионах России, но в январе был задержан правоохранителями и заключен под стражу.
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В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки

В Симферополе "тушили" самый старый в городе кинотеатр

Пожарно-тактические учения по третьему рангу сложности прошли во вторник утром в здании кинотеатра имени Тараса Шевченко в Симферополе. По легенде учений, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки на третьем этаже здания. Огонь и едкий дым распространились на всю площадь помещения и за его пределы.
"Подразумевается, что тушение пожара осложняется массовым сосредоточением взрослых и детей, возможна паника. Кроме того, обшивка сидений, пластиковые столы, обшивка стен - все это вызывает токсичные дымы, в течение пяти минут человек может угореть. Поэтому отрабатываем действия, чтобы как можно быстрее приехать на место, зайти в здание, найти и эвакуировать пострадавших", - рассказал журналистам замначальника Симферопольского пожарно-спасательного гарнизона майор Александр Агеев.
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Айвазян: российским атлетам не стоит ехать в Париж

Российским атлетам следует воздержаться от участия в Олимпийских играх в Париже, так как Международный олимпийский комитет (МОК) обязательно выставит их как несогласных с политикой страны, а после раздуют очередной унизительный скандал. Такое мнение выразил чемпион по стрельбе XXIX Олимпийских игр в Пекине Артур Айвазян.
Он напомнил, что в 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро российских атлетов отстранили по мнимому допинговому скандалу. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены столкнулись с откровенной травлей. Вопрос допинга уже мало кого волнует – спортсменов зачастую отстраняют от игр только по политическим соображениям. Однако коллективному западу и МОК очень надо, чтобы какой-то десяток атлетов из России все-таки приехал на игры в Париж, уверен чемпион.
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20:42На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель
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19:51Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК
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19:19Династия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционную
18:55Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж
18:21УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
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