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В трех районах Крыма отключили воду - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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В трех районах Крыма отключили воду
В трех районах Крыма отключили воду - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В трех районах Крыма отключили воду
Подача воды временно ограничена на ряде улиц в Джанкое, Евпатории, а также в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщили в компании... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T09:13
2024-03-25T09:13
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новости крыма
курортный комплекс "новая евпатория"
джанкой
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Подача воды временно ограничена на ряде улиц в Джанкое, Евпатории, а также в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщили в компании "Вода Крыма".Так, 25 марта в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкое, на улицах: Ватутина, Советская, Толстого, Крупской, а также по переулку Матросова. Воды не будет ориентировочно до 18:00 в домах на четной стороне улицы.Силами филиала будет осуществляться подвоз воды, уточнили в пресс-службе предприятия.В селе Табачное Бахчисарайского района подача воды будет ограничена в понедельник до 16:00."Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-52", - добавили в пресс-службе.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ученые рассказали, что воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеНа сколько дней Крыму хватит водыРемонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма
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В трех районах Крыма отключили воду

В трех районах Крыма не будет воды в понедельник

09:13 25.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Alex DRYZКран
Кран - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости Крым . Alex DRYZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Подача воды временно ограничена на ряде улиц в Джанкое, Евпатории, а также в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщили в компании "Вода Крыма".
Так, 25 марта в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкое, на улицах: Ватутина, Советская, Толстого, Крупской, а также по переулку Матросова. Воды не будет ориентировочно до 18:00 в домах на четной стороне улицы.
Также в понедельник в Евпатории ориентировочно до 18:00 подача воды будет ограничена по следующим адресам: ул.5-й Авиагородок, пер.5-й Городок, ул.29-й Авиагородок, пер. Лесной, СТ "Отдых", СНТ "Буревестник", СТ "Весна", СТ "Сосновый Бор", СТ "Садовод".
Силами филиала будет осуществляться подвоз воды, уточнили в пресс-службе предприятия.
В селе Табачное Бахчисарайского района подача воды будет ограничена в понедельник до 16:00.
"Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-52", - добавили в пресс-службе.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ученые рассказали, что воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе.
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