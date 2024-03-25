https://crimea.ria.ru/20240325/v-trekh-rayonakh-kryma-otklyuchili-vodu-1136004778.html
В трех районах Крыма отключили воду
В трех районах Крыма отключили воду - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В трех районах Крыма отключили воду
Подача воды временно ограничена на ряде улиц в Джанкое, Евпатории, а также в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщили в компании... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T09:13
2024-03-25T09:13
2024-03-25T09:13
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
жкх крыма и севастополя
новости крыма
курортный комплекс "новая евпатория"
джанкой
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121617046_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e9c1589e8ea1c8bc23fe70cbfe012bee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Подача воды временно ограничена на ряде улиц в Джанкое, Евпатории, а также в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщили в компании "Вода Крыма".Так, 25 марта в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкое, на улицах: Ватутина, Советская, Толстого, Крупской, а также по переулку Матросова. Воды не будет ориентировочно до 18:00 в домах на четной стороне улицы.Силами филиала будет осуществляться подвоз воды, уточнили в пресс-службе предприятия.В селе Табачное Бахчисарайского района подача воды будет ограничена в понедельник до 16:00."Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-52", - добавили в пресс-службе.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ученые рассказали, что воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеНа сколько дней Крыму хватит водыРемонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма
джанкой
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121617046_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_25caf665aaecaa93a96020ee31cdf907.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, курортный комплекс "новая евпатория", джанкой, бахчисарайский район
В трех районах Крыма отключили воду
В трех районах Крыма не будет воды в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Подача воды временно ограничена на ряде улиц в Джанкое, Евпатории, а также в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщили в компании "Вода Крыма".
Так, 25 марта в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкое, на улицах: Ватутина, Советская, Толстого, Крупской, а также по переулку Матросова. Воды не будет ориентировочно до 18:00 в домах на четной стороне улицы.
Также в понедельник в Евпатории ориентировочно до 18:00 подача воды будет ограничена по следующим адресам: ул.5-й Авиагородок, пер.5-й Городок, ул.29-й Авиагородок, пер. Лесной, СТ "Отдых", СНТ "Буревестник", СТ "Весна", СТ "Сосновый Бор", СТ "Садовод".
Силами филиала будет осуществляться подвоз воды, уточнили в пресс-службе предприятия.
В селе Табачное Бахчисарайского района подача воды будет ограничена в понедельник до 16:00.
"Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-52", - добавили в пресс-службе.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ученые рассказали, что воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить
, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе.
Читайте также на РИА Новости Крым: