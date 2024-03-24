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В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта
В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в бухте Севастополя, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T07:21
2024-03-24T07:21
2024-03-24T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в бухте Севастополя, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.убернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-v-chastnyy-dom-popala-raketa-i-ne-razorvalas---razvozhaev-1135984955.html
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севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма, крым
В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта
В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта
07:21 24.03.2024 (обновлено: 08:45 24.03.2024)