https://crimea.ria.ru/20240324/v-sevastopolskoy-bukhte-ostanovleno-dvizhenie-passazhirskogo-transporta-1135985948.html

В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта

В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в бухте Севастополя, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T07:21

2024-03-24T07:21

2024-03-24T08:45

севастополь

северная сторона

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в бухте Севастополя, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.убернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-v-chastnyy-dom-popala-raketa-i-ne-razorvalas---razvozhaev-1135984955.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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