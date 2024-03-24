https://crimea.ria.ru/20240324/v-sevastopole-vozobnovlyaet-rabotu-kater-mezhdu-radiogorkoy-i-artbukhtoy-1135992923.html

В Севастополе возобновляет работу катер между Радиогоркой и Артбухтой

В Севастополе возобновляет работу катер между Радиогоркой и Артбухтой - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В Севастополе возобновляет работу катер между Радиогоркой и Артбухтой

Пассажирский катер между Артбухтой и Радиогоркой в Севастополе возобновит работу в 17 часов в воскресенье. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T16:40

2024-03-24T16:40

2024-03-24T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Пассажирский катер между Артбухтой и Радиогоркой в Севастополе возобновит работу в 17 часов в воскресенье. Об этом сообщили в департаменте транспорта города."Уважаемые пассажиры, с 17:00 на линию "Радиогорка – Артбухта" выходит катер", – говорится в сообщении.Движение будет осуществляться по ранее утвержденному расписанию.Работа морского пассажирского транспорта была временно приостановлена в бухте Севастополя утром в воскресенье. На конечных остановочных пунктах был организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье, 24 марта, противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Было сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе три попадания по жилым домам: власти уточнили информацию

https://crimea.ria.ru/20240324/chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-raketnoy-ataki-vsu--1135988635.html

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