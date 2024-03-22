https://crimea.ria.ru/20240322/ochered-pered-krymskim-mostom-prodolzhaet-rasti-1135933000.html
Очередь перед Крымским мостом продолжает расти
Очередь перед Крымским мостом продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Очередь перед Крымским мостом продолжает расти
С двух сторон Крымского моста в очереди к досмотровым пунктам находится 375 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T17:15
2024-03-22T17:15
2024-03-22T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. С двух сторон Крымского моста в очереди к досмотровым пунктам находится 375 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Увеличиваться очередь к досмотровым пунктам Крымского моста начала в середине дня пятницы.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240322/na-ay-petri-i-angarskom-perevale-v-krymu-vypal-sneg-1135922719.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым
Очередь перед Крымским мостом продолжает расти
Почти 400 машин ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон
17:15 22.03.2024 (обновлено: 17:16 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. С двух сторон Крымского моста в очереди к досмотровым пунктам находится 375 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 158 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 217 транспортных средств. Ожидание составляет около часа", - говорится в сообщении.
Увеличиваться очередь к досмотровым пунктам Крымского моста начала
в середине дня пятницы.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.