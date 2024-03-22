https://crimea.ria.ru/20240322/ochered-pered-krymskim-mostom-prodolzhaet-rasti-1135933000.html

Очередь перед Крымским мостом продолжает расти

Очередь перед Крымским мостом продолжает расти - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Очередь перед Крымским мостом продолжает расти

С двух сторон Крымского моста в очереди к досмотровым пунктам находится 375 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T17:15

2024-03-22T17:15

2024-03-22T17:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. С двух сторон Крымского моста в очереди к досмотровым пунктам находится 375 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Увеличиваться очередь к досмотровым пунктам Крымского моста начала в середине дня пятницы.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240322/na-ay-petri-i-angarskom-perevale-v-krymu-vypal-sneg-1135922719.html

крымский мост

керчь

тамань

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым