https://crimea.ria.ru/20240322/pered-krymskim-mostom-rastet-ochered-1135928892.html
Перед Крымским мостом растет очередь
Перед Крымским мостом растет очередь - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Перед Крымским мостом растет очередь
Со стороны Краснодарского края в очереди к досмотровым пунктам перед Крымским мостом ожидают 138 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T15:26
2024-03-22T15:26
2024-03-22T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края в очереди к досмотровым пунктам перед Крымским мостом ожидают 138 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, инфографика
Перед Крымским мостом растет очередь
Более 130 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края в очереди к досмотровым пунктам перед Крымским мостом ожидают 138 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 138 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.