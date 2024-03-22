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Перед Крымским мостом растет очередь - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Перед Крымским мостом растет очередь
Перед Крымским мостом растет очередь - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Перед Крымским мостом растет очередь
Со стороны Краснодарского края в очереди к досмотровым пунктам перед Крымским мостом ожидают 138 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T15:26
2024-03-22T15:26
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края в очереди к досмотровым пунктам перед Крымским мостом ожидают 138 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, инфографика
Перед Крымским мостом растет очередь

Более 130 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

15:26 22.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края в очереди к досмотровым пунктам перед Крымским мостом ожидают 138 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очереди перед Крымским мостом на 15:00 22 марта 2024Очереди перед Крымским мостом на 15:00 22 марта 2024

"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 138 транспортных средств", – сказано в сообщении.

При этом со стороны Керчи проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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