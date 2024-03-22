https://crimea.ria.ru/20240322/gde-v-sevastopole-v-pyatnitsu-ne-budet-sveta-spisok-adresov-1135904436.html

Где в Севастополе в пятницу не будет света: список адресов

Где в Севастополе в пятницу не будет света: список адресов - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Где в Севастополе в пятницу не будет света: список адресов

В нескольких районах Севастополя в пятницу пройдет временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T06:59

2024-03-22T06:59

2024-03-22T06:47

севастополь

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севастопольэнерго

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в пятницу пройдет временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - говорится в сообщении.С 11.00 до 14.00 света не будет в селе Хмельницкое: ул. Богдановская, 2-8, 1-19, ул. Большевистская, 2-А, 2-Б, 44/1, 2-46, 1-51, ул. Демьяна Бедного, 2-30, 3-39, 2-А, ул. Изобильная, 10-А, 8/1, 2-12, 1-9, ул. Сумская, 4-26, 3-19, 4-А, пр-д. Сумской, 2-10, ул. Богдановская, 6, 15.С 09.00 до 17.00 на час-полтора отключение электроэнергии пройдет по адресам: ул. Комсомольская, 56-80, 51-73, ул. Дзержинского, 52, 55-63, ул. Перекопская, 4-8, 1-5, ул. Костромская, 7-25, ул. Вологодская, 2-8, 12-24, 1-17, ул. Ладожская, 2, ул. Томская, 72-82, 67-81, ул. Закамчатская, 2-26, 1-19, ул. Арсенальная, 2-20, 1-23, ул. Черниговская, 2-10, пер. Мореходный, 2-14, 1-5, пр-д. Троицкий, 2-12, 15-А, 7-А, 5-Б, 1-3, 9, 17, ул. Айландовая, 12-14, 18.Также без электричества в пятницу будут следующие абоненты: ул. Клубничная, 2-34, 1-17, ул. Рассветная, 65, ул. Сиреневая, 4-30, 3-33, ул. Дубинина, 22, 17-23, ул. Самотечная, 9-19, ул. Коли Пищенко, 38-40, 33-35, ул. 2-й обороны, 14-А, 34-А, 6, 14, 18-20, 26, 34-38, 11, 303, ул. Алексея Гущина, 128-А, 10-16, 108, 118, 122-128, уч 118, 129-Б, 129-А, 127-129, 139, ул. Предместная, 18-А, 8-14, 20-24, 33-35, 14-А, 50, 84, 13-А, 19-А, 5, 11-13, 21-25, пер. Тюменский, 18-Д, 10, 14-20, 180, 9, 1277, ул. Тюменская, 38, 52-56.Временно отключат свет на пр-де Каспийский, 46-70, 53-А, 47-69, 79 и на улицах: Донская, 20-А, 2-38, 1-А, 1-Б, 3-21, Драчука, 29, Кавказская, 8-14, 5-13, Каспийская, 74-76, Артиллеристов, 2-44, 1-59, Таманская, 6-16, 11, Танкистов, 8-Б, 8-34, 34-48, 5-45, 47-А.Без света будут: СТ "Сапун-гора", 1418, 1433, 1437-1439, 1525, ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27, ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, ул. Танкиста Ревкова, 28, 31, пер. Блиндажный, 3, 9.Также отключение электричества коснется села Оборонное: ул. Балашова, 2-6, 10, 1-А, 5/1-Б, 1-15, 19, ул. Сельскохозяйственная, 10-А, 8-А, 4-14, 11-А, 1-15, ул. Бассейная, 14-А, 4-А, к. 328, 4-14, 695, 15-Б, 17-А, 15-17, 329, 695, ул. Балашова, 380, 13-А, 13-Б, 13-В, 25, 461, СТ "Таврида", 1, 67.Без электроэнергии 22 марта временно останется село Широкое: ул. Булгакова, 56-А, 56-Б, 48-52, 62-110, 77-А, 31-А, 33-77, 45, 89, 99, 103-109, 119-127, ул. Клюшкина, кад. 592, 32, 46-52, 56-60, 66-68, кад. 595, 9-А, 9, 33-37, 49, пер. Яблоневый, 6, 5-7, ул. Приозерная, 14-А, 8-48 и КСП "Красный Октябрь", 26.Кроме того, "Севастопольэнерго" предупреждает о плановых ремонтных работах в электрических сетях, которые будут проводиться 22 марта.С 08.00 до 17.00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии электричество будет отключено в селе Штурмовое: ул. Героев Революции 3, 5-а, 16-28 (чет), 7-53 (нечет), 17-а, 26-В, 33/1, 33/2, кад. 100, 1060, ул. Ноябрьская 1-29 (нечет), ул. Комиссара Морозова 5,16, ул. Коминтерна, 2-10 (чет), 18, 1-а, 7-а, 1-15 (нечет), 21-23 (нечет), ул. Мераба, 4-46 (чет), 43-а, 1-43 (нечет), ул. Придорожная 1, 1-а, 2-а, 3, 4-а, 5/1, 5/2, 6-а, 2-12 (чет), 7-15 (нечет), 16-36 (чет), 21, 40-42 (чет), кад. 1064, ул. Дагджи, 4-24 (чет), 5, ул. Полевая, 2-4 (чет), 10, ул. Акъяр, 2-48 (чет), 1-31 (нечет), 39-41 (нечет), 49, кад. 1899, ул. Поворотная, 1-25 (нечет), 2/1, 2/2, 20-а, 12-14 (чет), 20, 78, 3-а, 19-а, 19-б, 33-а, 27, ул. Спокойная, 2-6 (чет), туп. Поворотный, 1-7 (нечет), 13-15 (нечет), 31-35 (нечет), 4-а, 5/1, 10-а, 18, 30-а, 32-а, 68-а, 6, 10-34 (чет), 38-42 (чет), 64, 68, 70, 23-б, 33-а, 35-а, пер. Коминтерна 6, 3-а, 11-а, 3-11 (нечет), пер. Ноябрьский, 2-6 (чет), 1-а, 5-а, 7-а, 7-б, 9-а, 3-9(нечет).С 08.00 до 16.00 в связи с профилактическим ремонтом на трансформаторной подстанции света не будет по адресам: ул. 2-ой Обороны, 116, 120, 120-А, 122, 126/11, 132, 134, 136, 146, кад. 502, 503, ул. Предместная, 125/18, 140, кад. 526.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыКрымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

севастополь

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