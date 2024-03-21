https://crimea.ria.ru/20240321/zvuki-strelby-v-sevastopolskoy-bukhte--vlasti-obyasnili-prichinu-1135906425.html
Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину
Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину
Звуки стрельбы в акватории Севастопольской бухты связаны с плановой тренировкой Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T19:25
2024-03-21T19:25
2024-03-21T19:25
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645694_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66e9c16051d8510fa3f303dd3bf01cbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в акватории Севастопольской бухты связаны с плановой тренировкой Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно до 21:30. В городе все спокойно, добавил Развожаев.Министр обороны Сергей Шойгу дал поручение проводить тренировки Черноморского флота ежедневно. Они проходят и во всех портах Новороссийской военно-морской базы. Администрация Новороссийска регулярно предупреждает о плановых учениях военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя слышна стрельбаВ Новороссийске будет громкоПротиводиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
https://crimea.ria.ru/20240321/sergey-zhigunov-popal-pod-obstrel-v-sevastopole-1135904937.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645694_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c15bbd108e73ceffa7c34968275ff5c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину
Российский флот проводит тренировку ППДО в Севастопольской бухте