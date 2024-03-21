https://crimea.ria.ru/20240321/zvuki-strelby-v-sevastopolskoy-bukhte--vlasti-obyasnili-prichinu-1135906425.html

Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину

Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину

Звуки стрельбы в акватории Севастопольской бухты связаны с плановой тренировкой Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T19:25

2024-03-21T19:25

2024-03-21T19:25

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в акватории Севастопольской бухты связаны с плановой тренировкой Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно до 21:30. В городе все спокойно, добавил Развожаев.Министр обороны Сергей Шойгу дал поручение проводить тренировки Черноморского флота ежедневно. Они проходят и во всех портах Новороссийской военно-морской базы. Администрация Новороссийска регулярно предупреждает о плановых учениях военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя слышна стрельбаВ Новороссийске будет громкоПротиводиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко

https://crimea.ria.ru/20240321/sergey-zhigunov-popal-pod-obstrel-v-sevastopole-1135904937.html

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2024

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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя