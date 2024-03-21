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Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину
Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину
Звуки стрельбы в акватории Севастопольской бухты связаны с плановой тренировкой Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T19:25
2024-03-21T19:25
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в акватории Севастопольской бухты связаны с плановой тренировкой Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно до 21:30. В городе все спокойно, добавил Развожаев.Министр обороны Сергей Шойгу дал поручение проводить тренировки Черноморского флота ежедневно. Они проходят и во всех портах Новороссийской военно-морской базы. Администрация Новороссийска регулярно предупреждает о плановых учениях военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя слышна стрельбаВ Новороссийске будет громкоПротиводиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Звуки стрельбы в Севастопольской бухте – власти объяснили причину

Российский флот проводит тренировку ППДО в Севастопольской бухте

19:25 21.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в акватории Севастопольской бухты связаны с плановой тренировкой Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в акватории в районе Северного и Южного молов", – уточнил он.
Тренировка продлится ориентировочно до 21:30. В городе все спокойно, добавил Развожаев.
Министр обороны Сергей Шойгу дал поручение проводить тренировки Черноморского флота ежедневно. Они проходят и во всех портах Новороссийской военно-морской базы. Администрация Новороссийска регулярно предупреждает о плановых учениях военнослужащих.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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