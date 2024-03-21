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За год завод "Фиолент" потратил 260 миллионов рублей собственных средств

За год завод "Фиолент" потратил 260 миллионов рублей собственных средств - РИА Новости Крым, 21.03.2024

За год завод "Фиолент" потратил 260 миллионов рублей собственных средств

В прошлом году Симферопольский завод "Фиолент", который является флагманом отечественной промышленности, потратил 260 миллионов рублей собственных средств. Об... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T08:17

2024-03-21T08:17

2024-03-21T07:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В прошлом году Симферопольский завод "Фиолент", который является флагманом отечественной промышленности, потратил 260 миллионов рублей собственных средств. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказал гендиректор предприятия Александр Баталин.Так, в апреле прошлого года, по данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, завод "Фиолент" получил 40 млн рублей субсидий из республиканского бюджета, и еще 70 млн поступило на предприятие по федеральной линии на обновление станочного парка.По его словам, завод получает субсидии, "есть кредитные ресурсы", "помогают и федеральные органы". Также Министерство промышленности помогает предприятию с внедрением новых технологических процессов, разработок.Также он отметил, что завод приобретает современное "автоматизированное оборудование с высоким программным продуктом"."К сожалению, наше отечественное станкостроение пока точностей таких добиться не может, поэтому станки покупаем не наши, зарубежные", - сказал Баталин.При этом заводчане и сами делают станки, расширено подразделение, которое занимается роботизацией, "то есть, мы сами на заводе делаем станки, которые нам нужны", в том числе, речь и о роботизации, которая увеличивает производительность."В предыдущем государстве мы остались без заказов, с нами не рассчитывались, никакой перспективы, никакой науки, ситуация была критической. Но, к счастью всех нас, крымчан, и всех промышленников Крыма, что мы активно приняли участие в референдуме, спасибо нашему президенту, что он нас поддержал. И вот эти 10 лет - это совершенно другая жизнь. Да, она более напряженная, потому что российское законодательство намного жестче, чем законодательство предыдущих периодов, но за 10 лет завод очень серьезно модернизировался, очень много приобрел высокоточного оборудования. Естественно, повышаем квалификацию кадров", - уточнил Баталин.Так, заводу удалось нарастить выпуск необходимой продукции в три раза, а по основной продукции одного из направлений увеличили объемы производства почти в четыре раза. При этом завод работает в три смены, объяснил руководитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает роботПластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт"Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции

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