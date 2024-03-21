https://crimea.ria.ru/20240321/ssha-menyayut-ritoriku-po-ukraine-chto-zhdet-zelenskogo---ekspert-1135896492.html
США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт
США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт - РИА Новости Крым, 21.03.2024
США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт
США отобрали суверенитет Украины задолго до начала специальной военной операции, они не откажутся от противостояния с РФ до последнего украинца, однако могут... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T15:43
2024-03-21T15:43
2024-03-21T15:43
эксклюзивы риа новости крым
украина
джейк салливан
владимир зеленский (президент украины)
мнения
сша
политика
андрей манойло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135897603_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c96895cda41276f4effbef696a2a51f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. США отобрали суверенитет Украины задолго до начала специальной военной операции, они не откажутся от противостояния с РФ до последнего украинца, однако могут поменять Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил Киев и заявил, что США будут считать победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. Ранее на Западе неоднократно звучали заявления, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года.Сигнал Зеленскому"Действительно, раньше мы слышали условие о возврате к границам 1991 года. Сейчас риторика меняется, но я бы не стал, исходя из этого конкретного заявления, делать вывод о полном отказе США от своих первоначальных идей. Они просто меняют литературные обороты, а первоначальные цели остаются", – убежден Манойло.По мнению политолога, возврат к границам 1991 года невозможен – Россия не отдаст ни Крым, ни новые регионы. Однако этот тезис, несмотря на очевидные провалы ВСУ, все же будет продвигаться на Западе, поскольку позволяет растягивать конфликт с целью ослабления России. При этом заявления Салливана о демократии на Украине скорее направлены внутрь страны в качестве сигнала Зеленскому.До последнего украинца"Киевский режим продолжит получать помощь. Сейчас мы видим временный провал в этой помощи, но это связано с процедурными моментами. На самом деле помогать будут, пока на Украине не останется последний украинец, способный нажимать на курок. Это очень выгодно – воевать чужими руками", – продолжает политолог.В этой связи он предлагает не расслабляться и подчеркивает: единственный фактор, который реально может привести к сокращению западной помощи – истребление украинской боевой силы на фронте.Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала, заявлял ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно – сенатор СШАЗапад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровЗапад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135897603_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_975e55337bf679dfb85c638298e35dcb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, джейк салливан, владимир зеленский (президент украины), мнения, сша, политика, андрей манойло
США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт
О границах 1991 года уже не вспоминают: зачем Салливан приезжал в Киев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
США отобрали суверенитет Украины задолго до начала специальной военной операции, они не откажутся от противостояния с РФ до последнего украинца, однако могут поменять Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил Киев и заявил, что США будут считать победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. Ранее на Западе неоднократно звучали заявления, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года.
Сигнал Зеленскому
"Действительно, раньше мы слышали условие о возврате к границам 1991 года. Сейчас риторика меняется, но я бы не стал, исходя из этого конкретного заявления, делать вывод о полном отказе США от своих первоначальных идей. Они просто меняют литературные обороты, а первоначальные цели остаются", – убежден Манойло.
По мнению политолога, возврат к границам 1991 года невозможен – Россия не отдаст ни Крым, ни новые регионы. Однако этот тезис, несмотря на очевидные провалы ВСУ, все же будет продвигаться на Западе, поскольку позволяет растягивать конфликт с целью ослабления России. При этом заявления Салливана о демократии на Украине скорее направлены внутрь страны в качестве сигнала Зеленскому.
"Штаты действительно видят, что Украина скатывается к военной диктатуре, которой Вашингтон не очень хочет, потому вид демократичной страны все же надо сохранять. И это сигнал Киеву. Что же касается словосочетания "Суверенная Украина" – это вообще оксюморон в чистом виде. Американцы этот суверенитет Украины давно отобрали, и отдавать не собираются", – констатировал эксперт.
До последнего украинца
"Киевский режим продолжит получать помощь. Сейчас мы видим временный провал в этой помощи, но это связано с процедурными моментами. На самом деле помогать будут, пока на Украине не останется последний украинец, способный нажимать на курок. Это очень выгодно – воевать чужими руками", – продолжает политолог.
В этой связи он предлагает не расслабляться и подчеркивает: единственный фактор, который реально может привести к сокращению западной помощи – истребление украинской боевой силы на фронте.
"Вот когда там никого уже не останется, тогда помощь прекратится. Чем быстрее мы перемалываем эти силы, тем быстрее приближаем тот момент, когда закончится война", – подытожил Манойло.
Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала, заявлял ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Читайте также на РИА Новости Крым: