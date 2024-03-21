https://crimea.ria.ru/20240321/ssha-menyayut-ritoriku-po-ukraine-chto-zhdet-zelenskogo---ekspert-1135896492.html

США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт

США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт - РИА Новости Крым, 21.03.2024

США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт

США отобрали суверенитет Украины задолго до начала специальной военной операции, они не откажутся от противостояния с РФ до последнего украинца, однако могут... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T15:43

2024-03-21T15:43

2024-03-21T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. США отобрали суверенитет Украины задолго до начала специальной военной операции, они не откажутся от противостояния с РФ до последнего украинца, однако могут поменять Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил Киев и заявил, что США будут считать победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. Ранее на Западе неоднократно звучали заявления, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года.Сигнал Зеленскому"Действительно, раньше мы слышали условие о возврате к границам 1991 года. Сейчас риторика меняется, но я бы не стал, исходя из этого конкретного заявления, делать вывод о полном отказе США от своих первоначальных идей. Они просто меняют литературные обороты, а первоначальные цели остаются", – убежден Манойло.По мнению политолога, возврат к границам 1991 года невозможен – Россия не отдаст ни Крым, ни новые регионы. Однако этот тезис, несмотря на очевидные провалы ВСУ, все же будет продвигаться на Западе, поскольку позволяет растягивать конфликт с целью ослабления России. При этом заявления Салливана о демократии на Украине скорее направлены внутрь страны в качестве сигнала Зеленскому.До последнего украинца"Киевский режим продолжит получать помощь. Сейчас мы видим временный провал в этой помощи, но это связано с процедурными моментами. На самом деле помогать будут, пока на Украине не останется последний украинец, способный нажимать на курок. Это очень выгодно – воевать чужими руками", – продолжает политолог.В этой связи он предлагает не расслабляться и подчеркивает: единственный фактор, который реально может привести к сокращению западной помощи – истребление украинской боевой силы на фронте.Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала, заявлял ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно – сенатор СШАЗапад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровЗапад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, джейк салливан, владимир зеленский (президент украины), мнения, сша, политика, андрей манойло