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США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт
США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт - РИА Новости Крым, 21.03.2024
США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт
США отобрали суверенитет Украины задолго до начала специальной военной операции, они не откажутся от противостояния с РФ до последнего украинца, однако могут... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T15:43
2024-03-21T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. США отобрали суверенитет Украины задолго до начала специальной военной операции, они не откажутся от противостояния с РФ до последнего украинца, однако могут поменять Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил Киев и заявил, что США будут считать победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. Ранее на Западе неоднократно звучали заявления, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года.Сигнал Зеленскому"Действительно, раньше мы слышали условие о возврате к границам 1991 года. Сейчас риторика меняется, но я бы не стал, исходя из этого конкретного заявления, делать вывод о полном отказе США от своих первоначальных идей. Они просто меняют литературные обороты, а первоначальные цели остаются", – убежден Манойло.По мнению политолога, возврат к границам 1991 года невозможен – Россия не отдаст ни Крым, ни новые регионы. Однако этот тезис, несмотря на очевидные провалы ВСУ, все же будет продвигаться на Западе, поскольку позволяет растягивать конфликт с целью ослабления России. При этом заявления Салливана о демократии на Украине скорее направлены внутрь страны в качестве сигнала Зеленскому.До последнего украинца"Киевский режим продолжит получать помощь. Сейчас мы видим временный провал в этой помощи, но это связано с процедурными моментами. На самом деле помогать будут, пока на Украине не останется последний украинец, способный нажимать на курок. Это очень выгодно – воевать чужими руками", – продолжает политолог.В этой связи он предлагает не расслабляться и подчеркивает: единственный фактор, который реально может привести к сокращению западной помощи – истребление украинской боевой силы на фронте.Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала, заявлял ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно – сенатор СШАЗапад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровЗапад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского
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украина, джейк салливан, владимир зеленский (президент украины), мнения, сша, политика, андрей манойло
США меняют риторику по Украине: что ждет Зеленского - эксперт

О границах 1991 года уже не вспоминают: зачем Салливан приезжал в Киев

15:43 21.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. США отобрали суверенитет Украины задолго до начала специальной военной операции, они не откажутся от противостояния с РФ до последнего украинца, однако могут поменять Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил Киев и заявил, что США будут считать победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. Ранее на Западе неоднократно звучали заявления, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года.

Сигнал Зеленскому

"Действительно, раньше мы слышали условие о возврате к границам 1991 года. Сейчас риторика меняется, но я бы не стал, исходя из этого конкретного заявления, делать вывод о полном отказе США от своих первоначальных идей. Они просто меняют литературные обороты, а первоначальные цели остаются", – убежден Манойло.
По мнению политолога, возврат к границам 1991 года невозможен – Россия не отдаст ни Крым, ни новые регионы. Однако этот тезис, несмотря на очевидные провалы ВСУ, все же будет продвигаться на Западе, поскольку позволяет растягивать конфликт с целью ослабления России. При этом заявления Салливана о демократии на Украине скорее направлены внутрь страны в качестве сигнала Зеленскому.

"Штаты действительно видят, что Украина скатывается к военной диктатуре, которой Вашингтон не очень хочет, потому вид демократичной страны все же надо сохранять. И это сигнал Киеву. Что же касается словосочетания "Суверенная Украина" – это вообще оксюморон в чистом виде. Американцы этот суверенитет Украины давно отобрали, и отдавать не собираются", – констатировал эксперт.

До последнего украинца

"Киевский режим продолжит получать помощь. Сейчас мы видим временный провал в этой помощи, но это связано с процедурными моментами. На самом деле помогать будут, пока на Украине не останется последний украинец, способный нажимать на курок. Это очень выгодно – воевать чужими руками", – продолжает политолог.
В этой связи он предлагает не расслабляться и подчеркивает: единственный фактор, который реально может привести к сокращению западной помощи – истребление украинской боевой силы на фронте.

"Вот когда там никого уже не останется, тогда помощь прекратится. Чем быстрее мы перемалываем эти силы, тем быстрее приближаем тот момент, когда закончится война", – подытожил Манойло.

Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала, заявлял ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаДжейк СалливанВладимир Зеленский (президент Украины)МненияСШАПолитикаАндрей Манойло
 
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