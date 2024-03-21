https://crimea.ria.ru/20240321/gde-v-sevastopole-otklyuchat-elektrichestvo-v-chetverg-spisok-adresov-1135875371.html

Где в Севастополе отключат электричество в четверг: список адресов

Где в Севастополе отключат электричество в четверг: список адресов - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Где в Севастополе отключат электричество в четверг: список адресов

В нескольких районах Севастополя в четверг пройдет отключение электричества. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T07:52

2024-03-21T07:52

2024-03-21T08:19

отключение электроэнергии в крыму

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севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в четверг пройдет отключение электричества. Об этом сообщает Севастопольэнерго.С 9.00 до 17.00 на час-полтора свет будут отключать по следующим адресам: ул. Комсомольская, 56-80, 51-73, ул. Дзержинского, 52, 55-63, ул. Перекопская, 4-8,1-5, ул. Костромская, 7-25, ул. Вологодская, 2-8, 12-24, 1-17, ул. Ладожская, 2, ул. Томская, 72-82, 67-81, ул. Закамчатская, 2-26, 1-19, ул. Арсенальная, 2-20, 1-23, ул. Черниговская, 2-10, пер. Мореходный, 2-14, 1-5, пр-д. Троицкий, 2-12, 15-А, 7-А, 5-Б, 1-3, 9, 17, ул. Айландовая, 12-14, 18.Также отключение электроэнергии пройдет на улицах: Клубничная, 2-34, 1-17, Рассветная, 65, Сиреневая, 4-30, 3-33, Дубинина, 22, 17-23, Самотечная, 9-19, Коли Пищенко, 38-40, 33-35, 2-й обороны, 14-А, 34-А ,6, 14, 18-20, 26, 34-38, 11, 303, Алексея Гущина, 128-А, 10-16, 108, 118, 122-128, уч. 118, 129-Б, 129-А, 127-129, 139, Предместная, 18-А, 8-14, 20-24, 33-35, 14-А, 50, 84, 13-А, 19-А, 5, 11-13 ,21-25.Без света в четверг будут абоненты по адресам: пер. Тюменский, 18-Д, 10, 14-20, 180, 9, 1277, ул. Тюменская, 38, 52-56, ул. Донская, 20-А, 2-38, 1-А, 1-Б, 3-21, ул. Драчука, 29, ул. Кавказская, 8-14, 5-13, ул. Каспийская, 74-76, ул. Артиллеристов, 2-44, 1-59, ул. Таманская, 6-16, 11, ул. Танкистов, 8-Б, 8-34, 34-48, 5-45, 47-А, пр-д Каспийский, 46-70, 53-А, 47-69, 79.Коснется ограничение в подаче электроэнергии: СТ "Сапун-гора", 1418, 1433, 1437-1439, 1525, ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27, ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, ул. Танкиста Ревкова, 28, 31, пер. Блиндажный, 3, 9.Без света временно останутся абоненты в селе Оборонное: ул. Балашова, 2-6, 10, 1-А, 5/1-Б, 1-15, 19, ул. Сельскохозяйственная, 10-А, 8-А, 4-14, 11-А, 1-15, ул. Бассейная, 14-А, 4-А, к. 328, 4-14, 695, 15-Б, 17-А, 15-17, 329, 695, ул. Балашова, 380, 13-А, 13-Б, 13-В, 25, 461, СТ "Таврида", 1, 67.Отключение электроэнергии пройдет в КСП "Красный Октябрь", 26 и в селе Широкое: ул. Булгакова, 56-А, 56-Б, 48-52, 62-110, 77-А, 31-А, 33-77, 45, 89, 99, 103-109, 119-127, ул. Клюшкина, кад. 592, 32, 46-60, 66-68, 9, кад. 595, 9-А, 9, 33-37, 49, пер. Яблоневый, 6, 5-7, ул. Приозерная, 14-А, 8-48."21 марта с 10.00 до 15.00 подача электроэнергии будет также прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В. Выполняемые работы помогут улучшить качество и надёжность предоставляемых услуг потребителям", - добавляют в "Севастопольэнерго".Света в четверг не будет также по адресам: пр. Аэродромный, 2-8 (чет), 22, 28, 1, 3, Аэродромное шоссе, 16, 20, 22, 28, 45, 47, ул. Шабалина, 50, ул. Парашютная, 32, 7, 11-19 (нечет), 48, 601, ул. Колодезная, 18, 24, 28, 30, 34-46 (чет), 25-а, 25, 27, 39, 29-35 (нечет), 13, 45, 50-б, 20, 50, 50-а, 41, 43, 602, 603, пер. 1-й Планерный, 6, 8, 14, 13, ул. Молочная, 10, 12, 21, 23, СТ "Сокол", 10, 18-а, 3, 7, 15, 17, 911.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловатьсяПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы

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