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Главные новости Крыма: 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Главные новости Крыма: 20 марта
Главные новости Крыма: 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Главные новости Крыма: 20 марта
Житель Крыма переправлял в Великобританию контрабанду – товары военного назначения. Еще один крымчанин осужден за проявление экстремизма в соцсети. Житель... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T22:47
2024-03-20T22:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Житель Крыма переправлял в Великобританию контрабанду – товары военного назначения. Еще один крымчанин осужден за проявление экстремизма в соцсети. Житель Ленинского района полуострова пойдет под суд за незаконный вылов осетра и белуги в Азовском море. В Ялте снесли более 70 незаконно установленных конструкций. На Южнобережном шоссе горел бетоновоз. В заповеднике Херсонес Таврический обнаружили след в истории, оставленный котами.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Контрабанда военной продукции в БританиюКрымские таможенники перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.Почти два года принудительных работ за экстремизм в сетиВступил в законную силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.Симферопольский районный суд Крыма признал подсудимого виновным по двум эпизодам и назначил ему принудительные работы сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.В Ялте масштабный снос самостроевВ Ялте за прошлый месяц снесли около 70 самовольно установленных конструкций. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Она также добавила, что на данный момент идет расчистка территории на улице Сеченова, которая будет благоустроена в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".На трассе Ялта – Севастополь загорелся бетоновозВ районе села Оползневое на Южнобережном шоссе загорелся бетоновоз. Пожар был локализован на площади 9 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым."По прибытии было установлено, что горит кабина бетоновоза. Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 17:43, через тринадцать минут, в 17.56, пожар был локализован и в 18:28 – полностью ликвидирован", - рассказали в ведомстве.Кошачий след в истории - редкие находки на ХерсонесеУченые обнаружили при раскопках южного пригорода Херсонеса в Севастополе уникальные фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок. С помощью домашних животных древние мастера украшали свои изделия, рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Виктор Вахонеев.
https://crimea.ria.ru/20240320/na-10-dney-perestanut-khodit-paromy-v-sevastopole-1135859563.html
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главное за день, крым, севастополь, херсонес, ялта, янина павленко, пожар, общество
Главные новости Крыма: 20 марта

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 20 марта

22:47 20.03.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте снесли десятки самовольно установленных конструкций
В Ялте снесли десятки самовольно установленных конструкций
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Житель Крыма переправлял в Великобританию контрабанду – товары военного назначения. Еще один крымчанин осужден за проявление экстремизма в соцсети. Житель Ленинского района полуострова пойдет под суд за незаконный вылов осетра и белуги в Азовском море. В Ялте снесли более 70 незаконно установленных конструкций. На Южнобережном шоссе горел бетоновоз. В заповеднике Херсонес Таврический обнаружили след в истории, оставленный котами.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Контрабанда военной продукции в Британию

Крымские таможенники перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.
"53-летний крымчанин в рамках коммерческой деятельности отправлял за границу посылки с запрещенными товарами. Таможенники предотвратили международную отправку и изъяли предметы военной экипировки Вооруженных сил РФ: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих, огнестойкие костюмы", – говорится в сообщении.
Паромы в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 10:57
Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней

Почти два года принудительных работ за экстремизм в сети

Вступил в законную силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
"Согласно приговору суда первой инстанции, житель поселка Гвардейское размещал в одном из сообществ мессенджера Telegram комментарии в форме призывов к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности (русских, армян)", – говорится в сообщении.
Симферопольский районный суд Крыма признал подсудимого виновным по двум эпизодам и назначил ему принудительные работы сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
В Севастополе троллейбус насмерть сбил пешехода
Вчера, 10:24Ситуация на дорогах Крыма
Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе

В Ялте масштабный снос самостроев

В Ялте за прошлый месяц снесли около 70 самовольно установленных конструкций. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Среди них – 200 метров заборов и ограждений, 33 ограничителя движения, 2 нестационарных торговых объекта, 3 гаража и прочий визуальный хлам", – уточнила мэр в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что на данный момент идет расчистка территории на улице Сеченова, которая будет благоустроена в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Поезд
Вчера, 20:05
Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория

На трассе Ялта – Севастополь загорелся бетоновоз

В районе села Оползневое на Южнобережном шоссе загорелся бетоновоз. Пожар был локализован на площади 9 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
"По прибытии было установлено, что горит кабина бетоновоза. Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 17:43, через тринадцать минут, в 17.56, пожар был локализован и в 18:28 – полностью ликвидирован", - рассказали в ведомстве.
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 20:54
Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду

Кошачий след в истории - редкие находки на Херсонесе

Ученые обнаружили при раскопках южного пригорода Херсонеса в Севастополе уникальные фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок. С помощью домашних животных древние мастера украшали свои изделия, рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Виктор Вахонеев.
"Первый сосуд - это античный кувшин из Синопы, судя по глине. Это город на юге Черного моря, и вот на стеночке античной амфоры из Синопы был найден отпечаток. А другой сосуд средневековый, он датируется VIII - IX веками нашей эры. Это так называемые амфоры причерноморского типа. Гончар, который создавал эту амфору, оставил лапку котика непосредственно на ручке сосуда так, чтобы все могли это видеть", - рассказал он.
Лампочка
Вчера, 21:38
Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей
 
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00:01Прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
22:47Главные новости Крыма: 20 марта
22:15Главное за день: 20 марта
21:53Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей
21:38Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей
21:11В Крыму выплатят субсидии производителям ягод
20:54Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
20:42В центре Севастополя слышна стрельба
20:32На трассе Ялта – Севастополь загорелся бетоновоз
20:05Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория
19:51Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе
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