https://crimea.ria.ru/20240320/glavnye-novosti-kryma-20-marta-1135880158.html

Главные новости Крыма: 20 марта

Главные новости Крыма: 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Главные новости Крыма: 20 марта

Житель Крыма переправлял в Великобританию контрабанду – товары военного назначения. Еще один крымчанин осужден за проявление экстремизма в соцсети. Житель... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T22:47

2024-03-20T22:47

2024-03-20T22:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Житель Крыма переправлял в Великобританию контрабанду – товары военного назначения. Еще один крымчанин осужден за проявление экстремизма в соцсети. Житель Ленинского района полуострова пойдет под суд за незаконный вылов осетра и белуги в Азовском море. В Ялте снесли более 70 незаконно установленных конструкций. На Южнобережном шоссе горел бетоновоз. В заповеднике Херсонес Таврический обнаружили след в истории, оставленный котами.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Контрабанда военной продукции в БританиюКрымские таможенники перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.Почти два года принудительных работ за экстремизм в сетиВступил в законную силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.Симферопольский районный суд Крыма признал подсудимого виновным по двум эпизодам и назначил ему принудительные работы сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.В Ялте масштабный снос самостроевВ Ялте за прошлый месяц снесли около 70 самовольно установленных конструкций. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Она также добавила, что на данный момент идет расчистка территории на улице Сеченова, которая будет благоустроена в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".На трассе Ялта – Севастополь загорелся бетоновозВ районе села Оползневое на Южнобережном шоссе загорелся бетоновоз. Пожар был локализован на площади 9 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым."По прибытии было установлено, что горит кабина бетоновоза. Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 17:43, через тринадцать минут, в 17.56, пожар был локализован и в 18:28 – полностью ликвидирован", - рассказали в ведомстве.Кошачий след в истории - редкие находки на ХерсонесеУченые обнаружили при раскопках южного пригорода Херсонеса в Севастополе уникальные фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок. С помощью домашних животных древние мастера украшали свои изделия, рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Виктор Вахонеев.

https://crimea.ria.ru/20240320/na-10-dney-perestanut-khodit-paromy-v-sevastopole-1135859563.html

https://crimea.ria.ru/20240320/peshekhod-pogib-pod-kolesami-trolleybusa-v-sevastopole-1135858807.html

https://crimea.ria.ru/20240320/sezon-nachinaetsya-otkryty-prodazhi-biletov-na-poezd-peterburg---evpatoriya-1135877364.html

https://crimea.ria.ru/20240320/kogda-startuet-parad-tyulpanov-v-nikitskom-botanicheskom-sadu-1135878678.html

https://crimea.ria.ru/20240320/krymchane-zadolzhali-za-elektroenergiyu-bolee-milliarda-rubley-1135873168.html

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херсонес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, севастополь, херсонес, ялта, янина павленко, пожар, общество